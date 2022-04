DT español se rinde ante Benzema: “Lo vi en 2008 y ha tenido la evolución que imaginaba”

Karim Benzema fue figura este miércoles 6 de abril en la victoria de 3-1 del Real Madrid contra Chelsea por los cuartos de final de la Champions League. El francés se despachó con un hat-trick ante los blues y este jueves 7 recibió el reconocimiento por parte de Quique Sánchez Flores, entrenador español que dirige al Getafe.

El estratega del cuadro de LaLiga Santander expresó su admiración por el delantero del Real Madrid, y señaló que, desde el primer momento que lo vio, supo que sería un gran futbolista con el paso de los años.

“ La verdad es que no descubrimos nada nuevo. La primera vez que lo vi fue en 2008 en la Eurocopa, me impresionó bastante. A partir de ahí la evolución que imaginaba es la que ha ido teniendo. Sabemos lo que hace. No estamos aquí para halagar al rival, sino animar a los nuestros”, mencionó el entrenador en conferencia de prensa.

Karim Benzema lleva 433 goles como futbolista profesional. Foto: AFP

La declaración de Sánchez Flores llega en la previa del duelo de los madridistas frente al Getafe por la fecha 31 de LaLiga Santander, en la cual los azulones deberán visitar el Santiago Bernabéu.

El DT de Getafe señaló que no habrá una marca especial para Karim Benzema, pero aseguró que estarán atentos a todo lo que hagan los titulares del equipo blanco.