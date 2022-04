Juan Manuel Vargas, el lateral peruano que pudo llegar al Real Madrid

Potencia y velocidad eran las principales virtudes de Juan Manuel Vargas, las mismas que lo llevó a destacar durante muchos años en el fútbol europeo. En la actualidad, el ‘Loco’ está fuera de las canchas y más cerca a las cámaras de espectáculos, debido a un presunto altercado que tuvo hace unos días con efectivos policiales y miembros de Serenazgo. Sin embargo, nadie puede dudar de su exitosa carrera en el Viejo continente que casi lo llevó a jugar en el Real Madrid.

Juan Manuel Vargas Risco fue parte de cuatro procesos con la selección peruana. Si bien nunca pudo vestir la Blanquirroja en una Copa del Mundo, el zurdo fue uno de los máximos referentes de Perú durante las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.

En dicha clasificatoria nace la famosa frase “Con los huevos de Vargas”, luego de que el exBetis realizara una notoria jugada desde mitad de cancha para que Johan Fano anote el empate agónico frente a Argentina en el 2008. La mejor época de Juan Manuel estaba iniciando.

A mediados de dicho año, Juan Manuel Vargas dejó el Calcio Catania para fichar por la Fiorentina. La cifra que pagó el club italiano por su pase fue de 12 millones de euros, una de la más altas para un futbolista peruano. En su llegada al club de Florencia, el lateral izquierdo marcó diferencia, ya que sus destacadas actuaciones en la Champions League causaron que importantes clubes de Europa consulten por él, según el medio español Marca.

Juan Manuel Vargas: “Sí hubo esa posibilidad de ir al Real Madrid

Después de muchos años, Juan Manuel Vargas confirmó lo que se anunciaba en diversos medios por aquellos años, las ofertas de clubes grandes en Europa por él. “Lo que pasa es que el interés no solo era del Real Madrid, sino de varios equipos de Europa que me querían, pero la Fiorentina me puso una cláusula de 26 millones de euros“, comentó el ‘Loco’ para Trome.

“Sí, hubo interés con muchos equipos de gran nombre, pero el costo era muy alto [...] hubo esa posibilidad de ir al Real Madrid“, añadió en una entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe’.

¿En qué equipos jugó Juan Manuel Vargas?

El ex lateral izquierdo debutó en 2022 con Universitario de Deportes. Tres años más tarde fue fichado por Colón de Santa Fe. En el 2006 cruzó el Océano Atlántico para jugar la liga italiana. Primero se puso la camiseta del Catania y luego dio el salto a la Fiorentina y Genoa.

En la temporada 2015-2016 pasó a LaLiga con la camiseta del Real Betis. Un años después dejó el Viejo continente para regresar al fútbol peruano y ponerse la camiseta crema.