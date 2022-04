Ganador de carrera de ciclismo en Tacna recibió oso de peluche como premio

Gran indignación provocó entre los participantes de una carrera de ciclismo organizada por el Gobierno Regional de Tacna (GTR) la entrega de polos, gorras, así como un oso de peluche como premio para el ganador de la competencia. Raúl Fernández Maquera, ciclista que ocupó el primer lugar, acusó a las autoridades de intentar sobrevalorar los gastos de presupuesto ejecutados por medio de esta actividad.

“El Gobierno regional va a decir que este premio costó 50 soles, va a sobrevalorar. Así no se juega con los deportistas. No han hecho nada por el deporte. Nosotros no pedimos dinero ni cosas materiales, solo pedimos respeto, porque nos dedicamos de lleno a esto”, expresó el atleta en declaraciones recogidas por la emisora local Radio Uno.

“Nos ha convocado faltando dos días (...) para ciclismo y running, ¿y qué nos entrega? Una gorra y un polito. El Gobierno regional, como tiene tantos recursos, va a sobrevalorar todos los precios... así nos juega a los deportistas”, agregó al mismo medio otro de los corredores, que tomó parte en la carrera, celebrada en el marco de Día Mundial de la Actividad Física el último miércoles.

Rosa Requelme, gerenta de Desarrollo Social del GRT, justificó el accionar de los organizadores al señalar que el evento tenía como principal objetivo la participación de la población. “Es una actividad que va más allá de un premio, se ha premiado de acuerdo a nuestras posibilidades”, refirió.

Acerca de las críticas sobre la falta de apoyo al deporte durante la gestión del gobernador Juan Tonconi, Requelme se limitó a indicar “que hemos venido de dos años de pandemia y recién nos estamos integrando todos. No puede haber todavía aglomeraciones”.