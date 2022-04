Exjugador de Universitario, dirigido por Gareca, podría recibir cadena perpetua por homicidio

Universitario de Deportes, bajo la dirección de Ricardo Gareca, armó su plantilla para la temporada 2007 con cuatro extranjeros. El hincha crema recuerda muy bien este equipo porque pasaron jugadores que marcaron la diferencia como el ‘Negro’ Carlos Galván, Héctor Hurtado, Mayer Candelo (ya pertenecía a la institución) y Luis Núñez. En la actualidad, uno de ellos está envuelto en temas policiales.

Luis ‘Pato’ Núñez, quien tuvo un breve paso por la escuadra de Ate, es recordado por un gol que le anotó a San Martín en el Torneo Clausura 2007 y por acercarse a la tribuna para pedir perdón a la hinchada merengue tras no conseguir el título.

Luis Núñez. Foto: Universitario de Deportes

El chileno dejó el fútbol en 2013 tras ser acusado de actos delictivos en su país. Cinco años más tarde fue acusado de homicidio y decidió fugar a Bolivia, pero fue capturado y extraditado a su territorio por la justicia chilena. En el presente, podría recibir cadena perpetua por lo cometido.