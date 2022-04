Xavi señaló al campo por el empate del FC Barcelona: “No estaba en las mejores condiciones”

En un partido parejo y con ocasiones de ambos lados, el FC Barcelona igualó 1-1 con Eintracht Frankfurt por la ida de los cuartos de final de la Europa League. En declaraciones pospartido, Xavi Hernández analizó el encuentro y señaló al campo como uno de los factores por el cual el equipo no estuvo cómodo en Alemania.

“Rival muy difícil y físico. No hemos sabido parar sus transiciones, hemos estado más espesos de lo normal y el campo no estaba en las mejores condiciones. Hemos generado menos ocasiones de lo normal, pero satisfecho con el resultado. Lo normal es que el que propone genera más, pero hoy ha sido al revés. No hemos sabido parar su contras endiabladas. Esto es Europa, todo se complica. Al final hemos generado llegadas de banda ”, indicó para Movistar.

La vuelta se jugará este 14 de abril en el Camp Nou. Foto: FC Barcelona

Asimismo, el extécnico del Al-Sadd comentó que hay motivación por cerrar la eliminatoria en condición de local, aunque advirtió que será una tarea difícil.

“El gol es un golazo, puro talento de los jugadores. Será complicado en el Camp Nou , pero jugamos ante nuestra afición. Lo de Piqué es que lleva bastante tiempo con molestias, esperemos que sea poca cosa”, finalizó.

Así fue el gol de Ferran Torres

¿Cuándo juegan FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por el partido de vuelta?

FC Barcelona recibe el próximo jueves 14 de abril al Eintracht Frankfurt por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El encuentro está programado para jugarse en el Camp Nou a las 2.00 p. m. (hora peruana) por la señal de ESPN y Star Plus.

