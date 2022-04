[EN VIVO] The Strongest vs. Libertad: hora y canal del partido por la Copa Libertadores 2022

The Strongest vs. Libertad juegan EN VIVO este jueves 7 de abril desde las 9.00 p. m. (hora peruana) por la primera fecha de la Copa Libertadores 2022. Este encuentro se jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro boliviano viene de vencer 3-1 al Guabirá en la liga de su país, donde se ubica en el segundo lugar con 14 puntos. Por su parte, los paraguayos derrotaron 3-2 a Guaireña en el torneo guaraní, en el que es puntero absoluto con 22 unidades.

The Strongest vs. Libertad: ficha del partido

Partido The Strongest vs. Libertad ¿Cuándo juegan? Jueves 7 de abril ¿A qué hora juegan? 9 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Hernando Siles de La Paz

The Strongest vs. Libertad: posibles alineaciones

The Strongest: Vizcarra, Wayar, Castillo, Benegas, Aponte, Ursino, Saucedo, Vaca, Triverio, Arrascaita y Prost.

Libertad: Silva, Piris, Viera, Bocanegra, Mayada, Enciso, Caballero, Riveros, Villalba, Melgarejo y Cardozo.

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Libertad?

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

México: 9.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (viernes 8 de abril)

Italia: 3.00 a. m. (viernes 8 de abril)

Francia: 3.00 a. m. (viernes 8 de abril)

Alemania: 3.00 a. m. (viernes 8 de abril).

¿Dónde ver The Strongest vs. Libertad EN VIVO ONLINE GRATIS?

The Strongest vs. Libertad en Perú: ESPN2, ESPN, Star+

The Strongest vs. Libertad en Bolivia: ESPN, ESPN2, Star+

The Strongest vs. Libertad en Paraguay: ESPN, Star+, ESPN2

The Strongest vs. Libertad en Argentina: Star+, Fox Sports Argentina

The Strongest vs. Libertad en Brasil: ESPN4, Star+, CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

The Strongest vs. Libertad en Chile: Star+, Fox Sports 1 Chile

The Strongest vs. Libertad en Colombia: ESPN2, Star+

The Strongest vs. Libertad en Ecuador: ESPN2, Star+

The Strongest vs. Libertad en Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

The Strongest vs. Libertad en Uruguay: Star+, ESPN, ESPN2

The Strongest vs. Libertad en Venezuela: Star+, ESPN2.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el The Strongest vs. Libertad?

Para acceder a Star Plus y ver el The Strongest vs. Libertad, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan The Strongest vs. Libertad?

El encuentro entre The Strongest vs. Libertad se jugará en el Estadio Hernando Siles, ubicado en la ciudad de La Paz, Bolivia.