➤ Fortaleza vs. Colo Colo EN VIVO: hora y canales de TV para ver el partido por la Libertadores

Fortaleza vs. Colo Colo EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, jueves 7 de abril, desde las 5.15 p. m. (hora de Perú) por la primera fecha del grupo F de la Copa Libertadores. El compromiso se llevará a cabo en el Arena Castelão y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrá seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Fortaleza vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido Fortaleza vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 7 de abril ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Chile) y 7.00 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Arena Castelão ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y Facebook Watch

Fortaleza vs. Colo Colo: ¿cómo llegan?

Su primera vez. Fortaleza será uno de los debutantes de la presente edición de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño llega a esta importante cita en un buen presente. Hace algunas semanas levantó la Copa del Nordeste y todavía no sabe lo que es perder en el 2022.

Por su parte, Colo Colo es un club histórico del continente y buscará volver a tener protagonismo en el plano continental. El Cacique, al igual que su rival, atraviesa un gran momento y marcha como único líder del torneo chileno. Se espera que en la primera jornada del grupo F sume minutos el extremo peruano Gabriel Costa.

Fortaleza vs. Colo Colo: tabla de posiciones Grupo F

¿A qué hora juegan Fortaleza vs. Colo Colo?

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 4.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

Francia: 11.00 p. m.

Alemania: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Fortaleza vs. Colo Colo?

Estos son los principales canales de televisión que transmitirán en vivo el partido de Fortaleza vs. Colo Colo. Revisa cómo seguirlo, según tu ubicación.

Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: CONMEBOL TV, ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Chile: Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Internacional: Bet365, Facebook Watch

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN

¿Dónde VER EN VIVO Fortaleza vs. Colo Colo vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Fortaleza vs. Colo Colo?

Para acceder a Star Plus para ver el Fortaleza vs. Colo Colo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Fortaleza vs. Colo Colo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Fortaleza vs. Colo Colo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Fortaleza vs. Colo Colo: posibles alineaciones

Fortaleza: Max Walef - Landazuri, Benevenuto, Titi - Yago Pikachu, Hércules, Zé Welison, Lucas Lima, Juninho Capixaba - Moisés, Renato Kayzer. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Colo Colo: Brayan Cortés - Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo - César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil - Pablo Solari, Juan Martín Lucero, Gabriel Costa. DT: Gustavo Quinteros

¿Dónde juegan Fortaleza vs. Colo Colo?

El compromiso entre Fortaleza vs. Colo Colo tendrá como escenario el Arena Castelão, ubicado en el estado de Ceará, Brasil. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 63.000 espectadores.