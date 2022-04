[EN VIVO] VER Estudiantes 2-1 Vélez Sarsfield HOY por la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, jueves 7 de abril, desde las 7.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (hora de Argentina) por la primera fecha del grupo C de la Copa Libertadores. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrá seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Gol de Estudiantes de La Plata. VÍDEO: ESPN

Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield: transmisión EN VIVO

Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield: minuto a minuto

Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield: alineaciones confirmadas

Alineaciones confirmadas. Foto: Conmebol Libertadores

Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield: ficha del partido

Partido Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield Fecha Jueves 7 de abril Hora 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio UNO Jorge Luis Hirschi

¿A qué hora juegan Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 5.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield?

Estos son los principales canales de televisión que transmitirán en vivo el partido de Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield. Revisa cómo seguirlo, según tu ubicación.

Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: CONMEBOL TV, ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Chile: Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Internacional: Bet365, Facebook Watch

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN

¿Dónde VER EN VIVO Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield?

Para acceder a Star Plus para ver el Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield: últimos partidos

Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield: posibles alineaciones

Estudiantes de La Plata : Mariano Andújar; Emanuel Beltran, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emmanuel Mas; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Jorge Pellegrini; Brian Orosco, Gustavo del Prete.

: Mariano Andújar; Emanuel Beltran, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emmanuel Mas; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Jorge Pellegrini; Brian Orosco, Gustavo del Prete. Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautario Gianetti, Francisco Ortega, Diego Gomez, Santiago Cáseres, Maximo Perrone, Sebastian Sosa, Lucas Pratto, Lucas Janson.

¿Dónde juegan Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield?

El compromiso entre Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield tendrá como escenario el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, ubicado en el estado de La Plata, Argentina. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 30.018 espectadores.

Programación de la Copa Libertadores