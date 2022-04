¿A qué hora juegan Barcelona vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO por la Europa League?

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO se enfrentan por cuartos de final de la Europa League 2021-22. El duelo se disputará desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) en el Deutsche Bank Park, con transmisión vía ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará los onces titulares confirmados, el relato de mejores jugadas minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Eintracht Frankfurt ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 7 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Deutsche Bank Park ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

En territorio peruano, podrás seguir el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios si te encuentras en otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Luego de superar con éxito la llave previa de octavos de final ante el Galatasaray, el Barcelona de Xavi Hernández continúa sus andanzas en esta edición de la Europa League. Su rival será el alemán Eintracht Frankfurt, equipo que dejó en el camino al Betis en un infartarte cruce.

Los azulgranas llegan en racha a este cotejo, pues acumulan cuatro victorias consecutivas entre la competencia internacional y su campeonato local. La victoria más reciente fue el reñido 1-0 sobre Sevilla, con gol de Pedri, que lo catapultó al segundo lugar de la tabla de posiciones en LaLiga.

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt cara a cara. Foto: composición/ AFP

Las águilas germanas, por su parte, llevan ya tres duelos seguidos sin saber lo que es ganar. En la Bundesliga, su último duelo fue un empate sin goles ante el Greuther Fürth, resultado que lo deja a mitad de tabla con 39 unidades, cinco puntos por debajo de la zona de clasificación a torneos continentales.

Barcelona y Eintracht Frankfurt nunca se habían enfrentado de forma oficial. En cuanto a sus mejores participaciones en la Europa League, los teutones cuentan en su historial con un título de la temporada 1979-80, mientras que los catalanes llegaron cuatro veces hasta la instancia de semifinales.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

Para Latinoamérica, la transmisión por TV del Barcelona vs. Eintracht Frankfurt irá a través del canal ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+, ESPN, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN, Unimás

España: Movistar+ Liga de Campeones, M+. Liga de Campeones UHD, M+ Liga de Campeones 2, RTL (Movistar+ Astra), LaLiga TV.

¿Dónde ver Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Ronald Araujo, Eric Garcia, Gerard Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri; Adama Traoré, Pierre Aubameyang, Ferrán Torres.

Eintracht Frankfyrt: Kevin Trapp; Tuta, Martin Hinteregger, Evan Ndicka; Ansgar Knauff, Kristijan Jakic, Djibril Sow, Filip Kostic; Jasper Lindstrom, Rafael Santos Borré, Daichi Kamada.

Pronóstico de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas, el favorito para vencer en este cotejo es el Barcelona, que paga un máximo de 1,76 veces la cantidad invertida por su victoria. En caso de empate, la cuota llega hasta los 4,24, mientras que por el triunfo de Eintracht Frankfurt, la retribución alcanza 4,74 del monto inicial.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

El escenario que acogerá este compromiso será el Deutsche Bank Park, recinto deportivo ubicado en la ciudad alemana de Fráncfort, con capacidad para más de 50.000 espectadores.