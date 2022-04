➤ Ayacucho vs. Sao Paulo: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ayacucho vs. Sao Paulo EN VIVO Y EN DIRECTO jugarán HOY, 7 de abril, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022 en el Estadio Nacional y contará con la transmisión de DirecTV Sports y Star Plus. Además, tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes.

Ayacucho vs. Sao Paulo: ficha del partido

Partido Ayacucho vs. Sao Paulo ¿Cuándo juegan? HOY, 7 de abril ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nacional (Lima) ¿En qué canal? DirecTV Sports y Star Plus

¿A qué hora juegan Ayacucho vs. Sao Paulo?

En horario peruano, el Ayacucho vs. Sao Paulo iniciará desde las 7.30 p. m. Revisa la hora del choque según tu país.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Ayacucho vs. Sao Paulo?

DirecTV Sports y Star Plus serán las señales encargadas de transmitir el Ayacucho vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana. Revisa los canales a sintonizar y cómo acceder a la plataforma de streaming.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Ayacucho vs. Sao Paulo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Ayacucho vs. Sao Paulo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes .

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Ayacucho vs. Sao Paulo?

Para acceder a Star Plus y ver el Ayacucho vs. Sao Paulo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Ayacucho vs. Sao Paulo: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los zorros clasificaron a esta instancia luego de ganarle la serie al Sport Boys en la fase preliminar. Además, llegan de derrotar 3-2 a la Universidad Técnica de Cajamarca por la Liga 1 y cuentan con el segundo goleador del torneo peruano, Christian Techera con cinco tantos.

Por su parte, los brancos no lograron alzar el Campeonato Paulista luego de perder en la final ante el vigente campeón de la Copa Libertadores, Palmeiras. No obstante, cuentan con grandes jugadores en su plantilla como Éder (exseleccionado italiano), Jonathan Calleri (con pasado en la Premier League y LaLiga Santander), Robert Arboleda (seleccionado ecuatoriano), Joao Miranda (exjugador del Atlético de Madrid), entre otros.

Ayacucho vs. Sao Paulo: ¿cuánto pagan?

Betsson: gana Ayacucho (4,65) | Empate (3,65) | Sao Paulo (1,68)

Inkabet: gana Ayacucho (5,00) | Empate (3,60) | Sao Paulo (1,75)

Doradobet: gana Ayacucho (4,75) | Empate (3,60) | Sao Paulo (1,75)

Meridianbet: gana Ayacucho (4,57) | Empate (3,38) | Sao Paulo (1,71)

Te apuesto: gana Ayacucho (4,80) | Empate (3,55) | Sao Paulo (1,73)

Betway: gana Ayacucho (4,60) | Empate (3,50) | Sao Paulo (1,68).

Partidos Copa Sudamericana 2022 fase de grupos

Copa Sudamericana 2022: fase de grupos

PUEDES VER: Partido entre Ayacucho y Sao Paulo se jugará en Lima y no en Cusco como estaba pactado

¿Dónde juegan Ayacucho vs. Sao Paulo?

El Ayacucho vs. Sao Paulo tendrá lugar en el Estadio Nacional, plaza donde la selección peruana suele jugar la mayoría de cotejos como local.