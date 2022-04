➤ River Plate vs. Racing: ¿a qué hora y dónde ver el partido de la Sudamericana?

Ver River Plate vs. Racing EN VIVO y DIRECTO este jueves 7 de abril por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. El duelo comenzará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. Sigue el minuto a minuto a través de La República Deportes.

¿Cómo llega River Plate ante Racing?

El equipo darsenero viene de caer 3-2 ante Defensor Sporting este último sábado por la séptima fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, en el que marcha en la quinta posición. La derrota le cortó una racha de cinco duelos sin perder, incluidas las dos victorias ante Liverpool, que le dieron el pase a la fase de grupos del torneo.

El conjunto charrúa apostará este jueves al empuje de un plantel en el que se destacan Maximiliano Pereira y Gonzalo ‘Chory’ Castro, dos veteranos futbolistas de trayectoria internacional. La experiencia será fundamental para enfrentar a un rival de peso que llega con viento de popa tras encadenar ocho partidos invictos en la Copa de la Liga.

¿Cómo llega Racing ante River Plate?

El equipo conducido por Fernando Gago no ha perdido ningún encuentro oficial en lo que va de 2022. Este duelo tiene gran valor sentimental para Racing, ya que la semana pasada falleció Juan Carlos Cárdenas, autor de un golazo desde 35 metros en el mismo escenario que en 1967 le dio el título intercontinental al equipo argentino ante el escocés Celtic.

En Montevideo, la Academia contará además con el regreso del volante colombiano Edwin Cardona, ya recuperado de una lesión que lo tuvo cerca de un mes fuera de las canchas. Pero en principio Gago no modificaría demasiado la formación de un equipo que le viene dando muy buenos resultados en las últimas semanas.

River Plate vs. Racing: ficha del partido

River Plate vs. Racing Copa Sudamericana 2022 ¿Cuándo juegan? Jueves 8 de abril ¿Dónde? Estadio Centenario de Montevideo ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

¿A qué hora juegan River Plate vs. Racing por la Copa Sudamericana 2022?

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 5.15 p. m. (ET) / 2.15 p. m. (PT)

México: 5.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

Italia: 11.15 p. m.

Francia: 11.15 p. m.

Alemania: 11.15 p. m..

¿Dónde ver River Plate vs. Racing EN VIVO ONLINE GRATIS?

River Plate vs. Racing en Perú: Star+

River Plate vs. Racing en Uruguay: Star+

River Plate vs. Racing en Argentina: ESPN Argentina, Star+

River Plate vs. Racing en Bolivia: Star+

River Plate vs. Racing en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

River Plate vs. Racing en Chile: Star+

River Plate vs. Racing en Colombia: Star+

River Plate vs. Racing en Ecuador: Star+

River Plate vs. Racing en Paraguay: Star+

River Plate vs. Racing en Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA en Español, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT

River Plate vs. Racing en Venezuela: Star+.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver River Plate vs. Racing ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido River Plate vs. Racing por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google.

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go.

Seleccione la opción descargar e instálalo.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

River Plate vs. Racing: alineaciones probables

River Plate : Salvador Ichazo; Maximiliano Pereira, Horacio Salaberry, Santiago Brunelli, Agustín Chopitea; Pablo López, Matías Alfonso, Gonzalo Nápoli, Gonzalo Castro; Thiago Borbas, Nicolás Sosa. DT: Gustavo Díaz.

Racing : Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Enzo Copetti, Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

¿Dónde se jugará el partido de River Plate vs. Racing?

El lugar donde se disputará el River Plate vs. Racing por la primera fecha de la Grupo B de la Copa Sudamericana 2022 es el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.