Sacchi arremete contra Simeone: “El Atleti no quería jugar al fútbol”

Atlético Madrid perdió 1-0 son Manchester City este último martes en un partido disputado en el Etihad Stadium y en el cual el equipo español no tuvo ni un solo remate al arco rival. El entrenador Diego Simeone se ganó la crítica mundial por su estilo tan rudimentario y en varios casos fue catalogado como el ‘anti-futbol’.

Sin embargo, a la hora de hablar de estilo de juego y, sobre todo, de los defensivos hay un nombre que sale a luz, el de Arrigo Sacchi. El mítico entrenador italiano ha sido uno de los técnicos más exitosos de la historia del balompié y seguidor fiel del ‘Catenaccio’ , una idea inventada en los años 60s. Tuvo fuertes palabras en La Gazzetta dello Sport sobre el ‘Cholo’.

Diego Simeone en la rueda de prensa previa al Manchester City vs. Atlético de Madrid. Foto: Diario AS

“El Atleti no chutó a puerta, pero el City tampoco hizo mucho. No recuerdo muchas ocasiones más allá del gol. No fue un partido divertido . El Atleti no quería jugar al fútbol, pero el City tenía la obligación de hacer algo más. Debieron atacar más los espacios. Los entrenadores deberían tener la valentía de cambiar cuando algo no funciona”, sostuvo.

Asimismo, se refirió al Atlético Madrid: “Tienen un ‘Catenaccio’ de los años 60, una idea vieja. ¿Qué fútbol es esto? No te da alegría ni cuando ganas. Triunfas sin merecerlo, solo con astucia. No me gusta y me extraña que los españoles, gente acostumbrada a la belleza del fútbol, lo acepten”.