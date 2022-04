Selección Peruana de Futsal Down se despidió de la Copa Mundial

Entre aplausos fue despedida la Selección Peruana de Futsal Down por parte del público que fue a verlos jugar al Velódromo del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). Los muchachos dejaron todo en la cancha para lograr la ansiada clasificación a la semifinal de la Copa Mundial de Futsal Down Perú 2022. No obstante, el esfuerzo no fue suficiente y fueron superados por Portugal, en un encuentro que finalizó 3-0 a favor del cuadro luso y que significó su eliminación del certamen.

Sin embargo, a pesar de este mal resultado, los jugadores lograron ganarse el cariño y el aprecio de la hinchada nacional, quienes reconocieron el pundonor y el coraje puesto por la Bicolor, que poco a poco ha venido mejorando su juego y han demostrado que con trabajo duro es posible lograr grandes cosas. La diferencia de gol fue fundamental para dejar fuera al combinado nacional. La selección peruana quedó finalmente tercera del grupo B, siendo superada por Portugal y Argentina, esta última igualada en puntos con Perú, pero con mayor cantidad de goles a favor.

Cabe recordar que hasta este partido, la Selección Peruana de Futsal Down se ubicaba como líder de su grupo, luego que el pasado 1 de abril, tras la inauguración de la Copa Mundial con presencia del presidente de la República, Pedro Castillo, la selección dirigida por Giancarlo Zárate debutara con un contundente triunfo ante México por 4-1.

Con su segundo triunfo al hilo, en el que derrotó por 2-1 a su similar de Argentina, un empate o una derrota por un gol le bastaba a la Bicolor para poder clasificar. Empero, la victoria de la Albiceleste por 6-2 ante México inclinó la balanza a favor de la selección del Río de la Plata, cuyo resultado positivo por 3 - 1 ante Portugal en el primer cotejo fue decisivo para su clasificación.

Sigue el futsal, sigue la Copa

La tercera edición de la Copa Mundial de Futsal Down se viene desarrollando este año en el Perú y anteriormente tuvo lugar en Rusia (2016) y Brasil (2019). Uno de los atractivos de este evento deportivo es la presencia de la mascota oficial llamada Qantu, que representa al colibrí peruano, un ave endémica de la cuenca del río Utcubamba (Amazonas).