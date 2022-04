Aldair Rodríguez se pronunció tras la fractura que le provocó a Robert Rojas: “Estoy triste”

Aldair Rodríguez está en el ojo de la tormenta. El jugador de Alianza Lima, quien fue partícipe de la derrota del conjunto blanquiazul por 1-0 ante River Plate por la primera fecha de la Copa Libertadores, salió al frente para referirse a la lesión que le provocó a Robert Rojas.

El delantero victoriano habló con ESPN y señaló que la lesión del futbolista paraguayo fue algo fortuito, ya que nunca tuvo intención de agredirlo.

“ Estoy muy triste por la situación mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita. No tuve mala intención. Fue una disputa del balón y lastimosamente creo que se le engancha el pie. Y a la hora de forzar la pelota es cuando se fractura. Por eso he venido aquí a pedirle disculpas personalmente ”, declaro Aldair Rodríguez.

Asimismo, el jugador de Alianza Lima le deseó una pronta recuperación a Robert Rojas, quien sufrió una fractura de tibia y peroné, según informó la prensa argentina.

“Desearle mucha fuerza. Yo voy a estar escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy fuerte hace unos años y estuve a punto de dejar el fútbol. Por eso estoy acá porque a mí pasó. Si él me recibe de buena manera, yo voy a estar ahí tratando de disculparme para que sepa que no fue con mala intención”, agregó Aldair Rodríguez.

“Ahora entiendo la calentura de los jugadores de River Plate porque se había fracturado. En ese momento yo me alejé”, concluyó el jugador de Alianza Lima.