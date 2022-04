¿Cómo ver por Tarjeta Roja el Villarreal vs. Bayern Munich EN VIVO?

El compromiso que tendrán Villarreal vs. Bayern Munich por Tarjeta Roja, con motivo de la Champions League, enfrentará a las escuadras alemana y española en el estadio de la Cerámica, este miércoles 6 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). Dicha contienda será transmitida por las señales de ESPN 2 y Star +. Los bávaros esperan derrotar con contundencia al conjunto villarrealino, para así asegurar su pase a la semifinal de la Liga de Campeones, y quizá poder repetir la hazaña que tuvieron a inicios de marzo, cuando apabullaron 7-1 al RB Salzburg en el Allianz Arena.

Averigua más acerca de este cotejo, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones de los equipos, además de la manera de seguir todas las incidencias del juego EN VIVO ONLINE GRATIS por Tarjeta Roja.

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Bayern Múnich?

Desde Perú, el duelo Villarreal vs. Bayern Múnich se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Villarreal vs. Bayern Múnich?

En Sudamérica, el canal que televisará el Villarreal vs. Bayern Múnich será ESPN 2, excepto en Argentina (ESPN) y Chile (Fox Sports 1).

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Space Brazil, HBO Max

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: TNT

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Galavisión

España: Movistar Liga de Campeones 1, M. Liga de Campeones UHD 1, LaLiga TV M1.

¿Dónde ver Villarreal vs. Bayern Múnich EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir la transmisión del Villarreal vs. Bayern Múnich por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicios de streaming que incluye en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Villarreal vs. Bayern Múnich en Tarjeta roja?

Para ver el partido por Tarjeta Roja, sigue estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Villarreal vs. Bayern Munich

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver gratis el duelo por TARJETA ROJA, debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Villarreal vs. Bayern Múnich