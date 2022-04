¿Era expulsión? Prensa argentina discute una supuesta agresión de Luis Advíncula en Copa Libertadores

Duro inicio. Boca Juniors no tuvo el debut esperado en Copa Libertadores. El conjunto de Sebastián Battaglia volvió a mostrar un bajo nivel colectivo y cayó por 2-0 en su visita al Deportivo Cali. Más allá del resultado, uno de los puntos a resaltar fue la titularidad de Carlos Zambrano y Luis Advíncula. A diferencia de su compañero, el lateral derecho sí pudo disputar todo el partido; sin embargo, se vio involucrado en una polémica durante el final del mismo.

A poco de culminar el juego y con la escuadra argentina en desventaja, ‘Bolt’ se animó a subir y en un córner protagonizó unos manoteos con su rival. En la imágenes, se observa cómo el defensor alza los brazos y logra darle un golpe leve al colombiano.

Mira la supuesta agresión de Luis Advíncula

Ante los reclamos de los caleños, los periodistas de ESPN analizaron la jugada y sus comentarios se orientan a que en estos casos deberían acudir al VAR -tecnología que no está disponible en la fase de grupos-. A diferencia de sus compañeros, uno de los panelistas enfatizó que tal contacto no ameritaba un expulsión. “No es roja. Eso no fue un codazo” , señaló.

Cabe resaltar que el futbolista de 32 años se convirtió en titular indiscutible para el técnico de la escuadra azul y oro. Además, viene de lograr la clasificación al repechaje del Mundial Qatar 2022 con la selección peruana y su presencia en Doha estaría garantizada.

¿Cuándo se jugará el repechaje la selección peruana?

La selección peruana jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana), en la ciudad de Doha.

¿Cuándo juegan Australia vs. Emiratos Árabes Unidos?

Días antes de los partidos de repechaje para Qatar 2022, Australia y Emiratos Árabes Unidos definirán al ganador de la repesca de Asia, el día 7 de junio en Doha. Aún se desconoce el horario.

¿Cuál sería el posible calendario de Perú?

Si bien aún no está en Qatar 2022, Perú ya conoce a los rivales que podrían enfrentar y las fechas de los choques que jugaría. Aquí te los detallamos: