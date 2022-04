¿Cómo ver por Roja Directa el Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO?

El cotejo entre Chelsea vs. Real Madrid por Roja Directa, con motivo de la UEFA Champions League, será sin duda el encuentro más importante de la presente fecha de este campeonato europeo. Dicho compromiso está programada para este miércoles 6 de marzo a las 2.00 p. m. (hora peruana, 8.00 p. m. hora inglesa) desde el Stamford Bridge. por lo que el conjunto británico será local en esta ocasión.

El jugador Christian Pulisic no ha ocultado su entusiasmo por la contienda que viene, y ha expresado sus deseos de poder eliminar al Real Madrid, así como lo hicieron en la temporada 2020-2021 de la Liga de Campeones. “Podemos coger confianza por los resultados del año pasado. Claro que no va a ser fácil, pero lo hicimos y hay que sentir confianza”, declaró.

Conoce en esta nota más acerca de este duelo, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones, además de la manera de seguir el MINUTO A MINUTO de este compromiso.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Real Madrid?

En Perú, el partido Real Madrid vs. Chelsea se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Chelsea vs. Real Madrid?

En todos los países hispanohablantes de Sudamérica (excepto Argentina), el Real Madrid vs. Chelsea irá por al señal de TV del canal ESPN.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: HBO Max, TNT Go, Estádio TNT Sports, GUIGO, TNT Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN, Univisión

España: Movistar+ Liga de Campeones, M+. Liga de Campeones UHD, LaLiga TV.

¿Dónde ver Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión del Real Madrid vs. Chelsea por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente todos los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Chelsea vs. Real Madrid en Roja directa?

Sigue estos pasos para poder seguir este compromiso por Roja Directa:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Chelsea vs. Real Madrid

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Chelsea vs. Real Madrid

Estos son los onces tentativos de Real Madrid vs. Chelsea por la ida de cuartos de final de la Champions League: