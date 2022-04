Ancelotti llena de elogios a Benzema: “Cada día es mejor, como el vino”

Real Madrid derrotó 3-1 a Chelsea en el Stamford Bridge y dio un pasó gigante de cara a las semifinales de la Champions League. La estrella del partido fue Karim Benzema, autor de los tres goles merengues, quien suma 11 goles en ocho encuentros disputados. Así, está a un tanto del líder de la tabla de anotadores, Robert Lewandowski.

El delantero de la selección francesa es la cara del elenco español y principal figura desde la salida de Cristiano Ronaldo. Y eso lo sabe muy bien Carlo Ancelotti; por eso, después de su brillante actuación en tierras inglesas, se deshizo en elogios para el galo e indicó que cada día se hace mejor jugador.

Esta es la segunda vez que Carlo Ancelotti dirige a Karim Benzema en el Real Madrid. Foto: AFP

“Cada día es mejor, como el vino. Cada día tiene más liderazgo, se siente más importante en este equipo y esto es lo que marca la diferencia. Tiene mucha más personalidad. Sabe que es un jugador muy importante. Tiene un comportamiento ejemplar para todos”, declaró el entrenador italiano en conferencia de prensa.

Benzema no terminó el encuentro y salió del campo a los 86 minutos; Gareth Bale ingresó en su lugar. “Karim estaba cansado y le he cambiado por eso, pero no tiene problemas. Militao ha tenido un golpe en el primer tiempo en la cadera y luego un esguince de rodilla, pero nada serio. Valverde estaba cansado”, sostuvo ‘Carletto’.

Ancelotti continuó felicitando al artillero francés por sus anotaciones de cabeza en el primer tiempo. “Es un jugador completo. Marca muchos goles, por eso es muy importante, pero ayuda mucho al equipo con la posesión, con sus movimientos... Dentro del área es muy peligroso y estamos muy contentos de tenerle”, resaltó.