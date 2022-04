¿A qué hora ver Villarreal vs. Bayern Múnich EN VIVO por Champions League?

Villarreal vs. Bayern Múnich EN VIVO se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2021-22. El cotejo se disputará en el Estadio de La Cerámica, a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú), por la señal de ESPN 2 y Star Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes e infórmate acerca de las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los videos de goles.

Villarreal vs. Bayern Múnich: ficha del partido

Partido Villarreal vs. Bayern Múnich ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 6 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio de La Cerámica ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Bayern Múnich?

Desde Perú, el duelo Villarreal vs. Bayern Múnich se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El inicio de una de las llaves más disparejas en estos cuartos de final de la Champions League se llevará a cabo en España. El local Villarreal recibirá en su fortín del Estadio de La Cerámica al poderoso Bayern Múnich, uno de los principales candidatos a ganar el torneo.

El Submarino Amarillo, actual campeón de la Europa League, llega a esta instancia luego de su gran eliminatoria previa ante la Juventus, a la cual despachó por un contundente 4-1 en el global. En su campeonato doméstico, sin embargo, arrastra dos derrotas consecutivas.

Bayern Múnich tiene historial favorable ante Villarreal. Foto: composición/EFE

Los bávaros, por su parte, no tuvieron mayores problemas para deshacerse del RP Salzburgo en octavos, al cual apabulló por 8-2 en el marcador global. Por la Bundesliga, sigue firme en la punta de la tabla, con dos triunfos al hilo en sus últimos cotejos.

Bayern Múnich y Villarreal solo registran dos cruces previos por Champions. En la temporada 2011-12, se midieron por la fase de grupos, con balance totalmente favorable para los germanos, que ganaron 2-0 y 3-1.

¿Qué canal transmite Villarreal vs. Bayern Múnich?

En Sudamérica, el canal que televisará el Villarreal vs. Bayern Múnich será ESPN 2, excepto en Argentina (ESPN) y Chile (Fox Sports 1).

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Space Brazil, HBO Max

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: TNT

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Galavisión

España: Movistar Liga de Campeones 1, M. Liga de Campeones UHD 1, LaLiga TV M1.

¿Dónde ver Villarreal vs. Bayern Múnich por internet?

Si quieres seguir la transmisión del Villarreal vs. Bayern Múnich por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicios de streaming que incluye en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Villarreal vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; y Lewandowski.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Parejo, Lo Celso, Yeremy Pino; Gerard Moreno y Arnaut Danjuma.

Historial de Villarreal vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich 3-1 Villarreal | 22.11.11

Villarreal 0-2 Bayern Múnich | 14.09.11.

¿Dónde juegan Villarreal vs. Bayern Múnich?

El escenario de este compromiso será el Estadio de La Cerámica, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Villarreal, propiedad del club español.