➤ ¿A qué hora juegan River Plate vs. Alianza Lima EN VIVO por la Copa Libertadores?

River Plate vs. Alianza Lima EN VIVO juegan en el Estadio Nacional desde las 7.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (hora de Argentina), por la fecha 1 del Grupo F en la Copa Libertadores 2022. El cotejo se verá por la señal de ESPN y Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de goles e incidencias de este y otros partidos de hoy.

River Plate vs. Alianza Lima: ficha del partido

River Plate vs. Alianza Lima Copa Libertadores, primera fecha-fase de grupos ¿Cuándo juegan? Miércoles 6 de abril ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora de Argentina) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿Canal? ESPN y Star Plus.

River Plate vs. Alianza Lima: previa

River Plate inicia su aventura copera este miércoles 6 de abril cuando le toque enfrentarse a Alianza Lima, vigente campeón del fútbol peruano, en el Estadio Nacional.

Los millonarios llegaron a Perú mediante vuelo chárter, y esperan debutar con un triunfo ante el cuadro blanquiazul. La última vez que se enfrentaron en el plano internacional fue el 2019.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo se llevaron un empate 1-1 de Lima y golearon 3-0 en Buenos Aires.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Alianza Lima?

En territorio peruano, el juego River Plate vs. Alianza Lima empieza a las 7.00 p. m. (9.00 p. m. de Argentina). Revisa la guía de horarios para otros países de la región:

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 a. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 7).

¿Qué canal transmite River Plate vs. Alianza Lima

En Perú, el Alianza Lima vs. River Plate se podrá ver por la señal de ESPN. En Argentina, en cambio, irá por la pantalla de Fox Sports.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN4, Star+

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

España: DAZN.

¿Cómo ver River Plate vs. Alianza Lima vía ESPN?

En los países donde está disponible la transmisión del River Plate vs. Alianza Lima por la señal de ESPN, estos son los canales que deberás sintonizar de acuerdo con tu operador de TV por cable y/o satélite:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

PUEDES VER: Ricardo Gareca brindará rueda de prensa sobre balance de selección peruana en eliminatorias

¿Cómo ver River Plate vs. Alianza Lima ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Alianza Lima por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Alianza Lima?

Para acceder a Star Plus y ver el River Plate vs. Alianza Lima, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Historial de River Plate vs. Alianza Lima