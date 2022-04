¿Qué canal transmite el partido Deportivo Táchira vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2022?

Ver Deportivo Táchira vs. Palmeiras EN VIVO y DIRECTO este miércoles 6 de abril por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal.

Deportivo Táchira vs. Palmeiras: ficha del partido

Partidos Deportivo Táchira vs. Palmeiras ¿Cuándo juegan? HOY, 6 de abril ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristóbal) ¿En qué canal? Star Plus y Fox Sports 2

¿A qué hora juegan Deportivo Táchira vs. Palmeiras?

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Deportivo Táchira vs. Palmeiras?

El Deportivo Táchira vs. Palmeiras será transmitido EN VIVO por las señales de Star Plus y Fox Sports 2. Revisa los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Deportivo Táchira vs. Palmeiras?

Para acceder a Star Plus para ver el Deportivo Táchira vs. Palmeiras, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Deportivo Táchira vs. Palmeiras ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Deportivo Táchira vs. Palmeiras por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Qué canal es Fox Sports 2?

Satélite

DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

Claro TV: Canal 32 (SD) y Canal 1704 (HD)

Cable

Claro TV: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD)

Movistar TV: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD)

Star Globalcom: Canal 38.

¿Cómo ver Fox Sports 2 EN VIVO en Sudamérica?

Podrás ver el juego Always Ready vs. Corinthians EN VIVO por Fox Sports 2 a través de las siguientes frecuencias:

DirecTV

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay: 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV

Perú, Venezuela y Colombia (satélite): 480 (SD) y 891 (HD)

Chile (satélite): 490 (SD) y 891 (HD)

Perú (cable): 502 (SD) y 745 (HD).

Claro TV

Chile (satélite y cable): 179 (SD) y 479 (HD)

Perú (cable): 62 (SD) y 518 (HD)

Colombia: 514 (SD) y 1514 (HD)

Ecuador: 86 (SD) y 586 (HD).

Tigo

Bolivia y Paraguay (satélite): 402

Bolivia (cable): 504 (SD) y 710 (HD)

Paraguay (cable): 107 (SD) y 717 (HD)

Colombia: 28 (SD) y 242 (HD).

Cablevisión

Argentina: 26 (analógico) y 107 (digital/HD)

Uruguay: 50 (analógico), 108 (digital) y 714 (HD)

VTR

Chile: 167 (SD) y 861 (HD)

Simple TV

Venezuela: 608 (SD) y 1608 (HD).

Partidos Copa Libertadores 2022 fase de grupos

¿Dónde juegan Deportivo Táchira vs. Palmeiras?

El Deportivo Táchira vs. Palmeiras se desarrollará en el Polideportivo de Pueblo Nuevo en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela.