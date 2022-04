[En Vivo] Chelsea vs. Real Madrid: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Champions League?

Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO Y EN DIRECTO se miden este miércoles 6 de marzo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El enfrentamiento entre merengues y blues se disputará en el estadio Stamford Bridge y se transmitirá en ESPN y Star Plus vía streaming. Para que no te pierdas ningún detalle de este compromiso y de los partidos de hoy, sintoniza la transmisión por internet ONLINE GRATIS en La República Deportes. Aquí encontrarás los horarios, canales, alineaciones y el minuto a minuto del juego.

Chelsea vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Real Madrid Fecha Miércoles 6 de abril Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Stamford Bridge

Chelsea vs. Real Madrid: previa del partido

El Real Madrid encara uno de los grandes desafíos de su temporada, el reencuentro con un rival al que nunca derrotó en la Liga de Campeones, el vigente campeón de Europa, un Chelsea con inestabilidad institucional tras la espantada del ruso Roman Abramovich, que mide las opciones de presente del club con más títulos en la competición que anhela volver a reinar.

El regreso a Stamford Bridge, donde el curso pasado sintió el Real Madrid de Zinedine Zidane en semifinales que tenía un techo insuperable en ‘Champions’ hasta la llegada de un jugador diferencial como Kylian Mbappé, le llega en un momento de irregularidad. El equipo de Carlo Ancelotti (la presencia del técnico es duda hasta el último instante, aún positivo en coronavirus) se ha ido alejando del buen fútbol según se han ido rebajando sus fuerzas.

La ausencia de rotaciones, una plantilla reducida a 16 jugadores de confianza para el entrenador, tiene el riesgo de desplome en el momento que se deciden los títulos grandes. No peligra la Liga, por el colchón de puntos de meses atrás, y en la Liga de Campeones es el momento de demostrar. Estuvo ante las cuerdas en octavos, superado por el PSG en gran parte de la eliminatoria, hasta que reapareció ese adn especial del campeón en armonía con su afición que impulsó otra remontada para la historia.

El Chelsea había esquivado toda la inestabilidad que llegaba desde los despachos en el campo. Desde el día que Roman Abramovich anunció que vendía el club, había ganado seis partidos seguidos. Con la máxima de “estar juntos y ser fuertes”, el equipo anotaba en el césped todos los triunfos que perdía en la política.

El desmoronamiento institucional no era distracción para unos futbolistas que incluso crecieron con esto. Caso de Kai Havertz, que le ha quitado la titularidad a Romelu Lukaku y ha marcado cuatro goles en sus últimos seis partidos con los ‘Blues’. Es la gran amenaza de un equipo que ha sufrido para encontrar un ‘nueve’ y que ahora lo tiene. Thomas Tuchel, además, no está para experimentos después del cataclismo ante el Brentford.

A diferencia del sábado, el equipo contará con un Stamford Bridge lleno, ya que el permiso del Gobierno británico les permite vender todo para los encuentros de Champions League. Un pequeño empujón para un Chelsea que ya eliminó en este escenario y sin público al Madrid la temporada pasada. Pero, por aquella época, nadie se esperaba el drama que viviría el Chelsea.

Con la información de EFE.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Real Madrid?

Perú: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Real Madrid?

Para ver EN VIVO el Chelsea vs. Real Madrid, tendrás que sintonizar ESPN, canal que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de la Champions League. Asimismo, tienes la opción de seguir el cotejo vía streaming por Star Plus.

¿Cómo VER EN VIVO Chelsea vs. Real Madrid vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Real Madrid?

Para acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Chelsea vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Chelsea vs. Real Madrid: últimos partidos

Chelsea vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Chelsea : Mendy, Azpilicueta, Christensen, Chalobah, Rüdiger, Reece James, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso, Mount, Pulisic y Havertz.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius y Benzema.

¿Dónde juegan Chelsea vs. Real Madrid?

El choque entre Chelsea vs. Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge. Dicho reciente es utilizado por los blues para jugar de local y cuenta con una capacidad para albergar a más de 41.000 espectadores.

Programación de la Champions League