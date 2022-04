➤ TRANSMISIÓN Bragantino vs. Nacional de Uruguay EN VIVO ONLINE GRATIS por internet

Ver Bragantino vs. Nacional de Uruguay EN VIVO y DIRECTO este miércoles 6 de abril por la primera jornada del grupo C de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid de la ciudad de Bragança Paulista, en el Estado de São Paulo, Brasil.

Bragantino vs. Nacional de Uruguay: ficha del partido

Copa Libertadores 2022 - Grupo C Bragantino vs. Nacional de Uruguay ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 6 de abril del 2022 ¿A qué hora juegan? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Nabi Abi Chedid ¿Dónde lo transmiten? Fox Sports 2, Star+

¿A qué hora juegan Bragantino vs. Nacional de Uruguay?

Perú: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Bragantino vs. Nacional de Uruguay?

Podrás ver el juego Bragantino vs. Nacional de Uruguay EN VIVO por Fox Sports 2 a través de las siguientes frecuencias:

DirecTV

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay: 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV

Perú, Venezuela y Colombia (satélite): 480 (SD) y 891 (HD)

Chile (satélite): 490 (SD) y 891 (HD)

Perú (cable): 502 (SD) y 745 (HD).

Claro TV

Chile (satélite y cable): 179 (SD) y 479 (HD)

Perú (cable): 62 (SD) y 518 (HD)

Colombia: 514 (SD) y 1514 (HD)

Ecuador: 86 (SD) y 586 (HD).

Tigo

Bolivia y Paraguay (satélite): 402

Bolivia (cable): 504 (SD) y 710 (HD)

Paraguay (cable): 107 (SD) y 717 (HD)

Colombia: 28 (SD) y 242 (HD).

Cablevisión

Argentina: 26 (analógico) y 107 (digital/HD)

Uruguay: 50 (analógico), 108 (digital) y 714 (HD)

VTR

Chile: 167 (SD) y 861 (HD)

Simple TV

Venezuela: 608 (SD) y 1608 (HD).

¿Dónde ver Bragantino vs. Nacional de Uruguay por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Bragantino vs. Nacional por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Bragantino vs. Nacional de Uruguay: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Bragantino vs. Nacional de Uruguay?

El duelo entre Bragantino y Nacional de Uruguay se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1949 y se ubica en la ciudad de Bragança Paulista, en el Estado de São Paulo, Brasil. Tiene capacidad para albergar a 17.724 espectadores.