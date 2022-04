¿Dónde ver Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO por la Copa Libertadores 2022?

Alianza Lima vs River Plate EN VIVO se enfrentan a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (horario argentino) por la fecha 1 del Grupo F en la Copa Libertadores 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional vía ESPN y Star Plus, pero también puedes informarte acerca de este y otros partidos de hoy por medio de la cobertura ONLINE, con videos de goles e incidencias, de La República Deportes.

Alianza Lima vs River Plate: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 6 de abril ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 9.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Alianza Lima vs River Plate?

En territorio peruano, el Alianza Lima vs. River Plate se jugará desde las 7.00 p. m. (9.00 p. m. de Argentina). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 a. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 7).

El esperado estreno copero de Alianza Lima, en esta edición 2022 de la Libertadores, será nada menos que ante River Plate, club número 1 del ranking Conmebol y candidato a quedar campeón del certamen. Los íntimos contarán con el masivo apoyo de su hinchada en el Estadio Nacional.

El cuadro de Carlos Bustos llega a este cotejo falto de ritmo, pues ha pasado casi un mes desde su último partido oficial. El tiempo de inactividad le sirvió al técnico para pulir algunos errores que el equipo ha evidenciado en sus tres últimas derrotas consecutivas por la liga peruana.

Los mejores resultados de Alianza contra River fueron empates. Foto: composición GLR/EFE

El Millonario, por su parte, viene de una victoria 2-1 sobre Defensa y Justicia, que lo dejó en el segundo lugar de su grupo en el campeonato argentino. Los de Marcelo Gallardo buscarán en Lima sus tres primeros puntos para ratificar su favoritismo en este grupo.

Alianza Lima y River Plate se han enfrentado seis veces por Copa Libertadores, y en ninguna pudieron los blanquiazules celebrar un triunfo. La última vez que ambas escuadras se enfrentaron en el Nacional, el resultado fue empate 1-1 con un gol agónico de Cristian Ferreira para los de Núñez.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs River Plate?

El duelo Alianza Lima vs. River Plate será transmitido vía ESPN en Perú y por la señal de Fox Sports en Argentina.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN4, Star+

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

España: DAZN.

¿Dónde ver Alianza Lima vs River Plate por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Alianza Lima vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de Star Plus. Este servicio de streaming incluye en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs River Plate

Alianza Lima: Campos; Mora, Ramos, Miguez, Vílchez, Lagos; Concha, Ballon, Benitez; Aldair Rodríguez y Barcos.

River Plate: Armani; Rojas, Díaz, Gonzáles Pírez, Casco; Simon, Fernández, Pérez, De la Cruz; Barco y Álvarez.

Historial de Alianza Lima vs River Plate

River Plate 3-0 Alianza Lima | 11.04.19

Alianza Lima 1-1 River Plate | 06.03.19

River Plate 2-0 Alianza Lima | 09.04.98

Alianza Lima 1-1 River Plate | 12.03.98

River Plate 3-2 Alianza Lima | 08.03.66

Alianza Lima 0-2 River Plate | 26.02.66.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs River Plate?

El escenario de este compromiso será el Estadio Nacional, principal recinto deportivo del Perú y sede habitual para los juegos en condición de local de la selección peruana.