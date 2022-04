Thomas Tuchel tras caída del Chelsea ante Real Madrid: “¿Eliminatoria viva? No”

Chelsea cayó de local ante el Real Madrid en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto azul perdió 1-3 ante el cuadro de la ‘Casa Blanca’ y quedó muy mal parado en la eliminatoria. Tras el cotejo en Stamford Bridge, Thomas Tuchel se mostró bastante molesto e inconforme con el rendimiento de sus jugadores.

El técnico alemán fue enfático y sorprendió con sus categóricas declaraciones. El estratega considera que su equipo tiene muy pocas chances de darle la vuelta a la serie si juegan como jugaron hoy. “¿Eliminatoria viva? No. En este momento, y jugando a este nivel, no lo está”, enfatizó.

Tuchel criticó duramente la primera etapa de sus jugadores ante el Real Madrid. “Fue uno de los peores primeros tiempos que he visto aquí en Stamford Bridge. A este nivel no puedes jugar así, ni individualmente, ni como equipo ”, apuntó. El alemán no dudó en apuntar sus dardos contra la actitud de sus futbolistas.

“No hemos dado lo suficiente, ninguno de nosotros. No estamos haciendo lo que solíamos hacer y estamos lejos de nuestro nivel”, aseguró. Finalmente, Tuchel aseguró que será crucial el próximo duelo del Chelsea por Premier League para la resolución de la llave. Es muy importante estar conscientes que primero viene Southampton. Si seguimos jugando así, perderemos contra ellos y no tendremos ni que pensar en el Bernabéu”, sentenció.