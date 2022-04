Barcelona vs. Eintracht Frankfurt: ¿cuándo es y por dónde será transmitido?

Los encuentros se llenan de emoción. Este jueves 7 de abril se iniciarán los duelos por la ronda de cuartos final de la UEFA Europa League 2022, con el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt como uno de las principales atracciones de la fiesta del fútbol en Europa. Los azulgranas atraviesan por un gran momento en la temporada, el equipo dirigido por Xavi Hernández visitará al cuadro alemán, que viene de eliminar a otro elenco español: Real Betis.

Barcelona sabe que debe ganarle al Frankfurt, tras subir a la segunda posición de La Liga Santander con su triunfo ante el Sevilla por 1 - 0. Además, parten con una racha asombrosa de triunfos: con seis victorias consecutivas en Liga y dos eliminatorias superadas en la Liga Europa ante Nápoles y Galatasaray, confirmando el estupendo momento que viven los catalanes.

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt: ficha del partido

El equipo Germán, que jugará de local, llega al duelo con la cabeza en alto tras vencer al Real Betis de Manuel Pellegrini. Lograron clasificarse con el 1-1 en el partido de vuelta de octavos de final. Borja Iglesias le sacó ventaja al Betis en el minuto 90′, mandando el partido al tiempo extra, pero Martin Hintereger consiguió anotar un tanto logrando el empate, dejando el 3-2 en el global de la eliminatoria a favor del Eintracht Frankfurt, tras la victoria alemana 2-1 en el encuentro de ida de Europa League.

Barcelona, por otro lado, llegan también en buena forma. Tras algunas dudas iniciales que llegaron a Xavi a la banca, lograron recomponerse adquiriendo funcionamiento y óptimos resultados. En la actualidad, se posicionan como segundos en la tabla con 57 unidades. Sumado a ello, tienen la impresionante racha de 14 partidos sin conocer la derrota , ostentando una importante goleada por 4-0 al Real Madrid en el Clásico de España. Es importante recordar que el Barza no juega una semifinal europea desde el 2019, cuando perdió contra Liverpool, en Anfield, en la UEFA Champions League.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

El encuentro entre catalanes y germanos se dará a el jueves 07 de abril a las 14.00 horas en Perú. Aquí podrás conocer los horarios para disfrutar el partido en los diferentes países de la región:

México: 14.00 horas

Colombia: 14.00 horas

Ecuador: 14.00 horas

Bolivia: 14.00 horas

Venezuela: 14.00 horas

Chile: 14.00 horas

Argentina: 14.00 horas

Paraguay: 14.00 horas

Uruguay: 14.00 horas

Brasil: 14.00 horas

España: 20.00 horas

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

El esperado duelo entre Barcelona vs. Frankfurt, por los cuartos de final de Europa League, será transmitido por la señal de ESPN, TNT Sports y Movistar Plus. También será visto por las plataformas de streaming Star Plus y HBO Max.

¿Dónde ver Barcelona vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO ONLINE GRATIS?

Podrás disfrutar el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt en vivo y gratis por La República Deportes, donde tendrás todos los detalles del apasionante minuto a minuto.

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt: alineaciones probables

Eintracht Frankfurt: Trapp; Kamada, Hinteregger, N’Dicka, Schröder; Sow, Kostic, Jakic; Rafael Santos Borre.

Barça: Ter Stegen; Mingueza, Eric García, Araújo, Jordi Alba; De Jong, Pedri, Gavi; Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang.

¿Dónde se jugará el partido Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

El partido de ida se dará este jueves 7 de abril en el Deutsche Bank Park de Frankfurt, Alemania. El encuentro definitorio se jugará en el Camp Nou de Barcelona, el próximo jueves 14 de abril.