Ayacucho vs. Sao Paulo: ¿a qué hora se juega el duelo por la Copa Sudamericana?

Ayacucho vs. Sao Paulo EN VIVO miden fuerzas este jueves 7 de abril desde las 7.30 p. m. (hora peruana) por la Copa Sudamericana 2022. El cotejo se transmitirá por la señal de DirecTV Sports y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima. Además, puedes seguir el MINUTO A MINUTO a través de La República Deportes.

Ayacucho FC inicia su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022 contra el poderoso Sao Paulo. El equipo de los andes sufrió un cambio de sede al último minuto y ahora jugará de local en Lima. Recordemos que la delegación ya se encontraba en Cusco, ciudad donde se iba a jugar inicialmente.

Ayacucho vs. Sao Paulo: ficha del partido

Partido Ayacucho vs. Sao Paulo ¿Cuándo juegan? Jueves 7 de abril ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juega Ayacucho vs. Sao Paulo?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Ayacucho vs. Sao Paulo?

Para disfrutar ver EN VIVO la transmisión del Ayacucho vs. Sao Paulo mediante la señal de DirecTV Sports. Revisa qué canales sintonizar según tu paquete de cable.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Ayacucho vs. Sao Paulo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para no perderte el interesante duelo entre Ayacucho vs. Sao Paulo puedes seguirlo de forma ONLINE por la plataforma Star Plus.

Asimismo, puedes seguir el MINUTO A MINUTO a través de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido Ayacucho vs. Sao Paulo?

El Ayacucho vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2022 tendrá lugar en el Estadio Nacional.