¿Moda argentina? Selección sudamericana buscaría contratar a Ramón Díaz

Las Eliminatorias Qatar 2022 llegaron a su fin y con ello algunos procesos en las selecciones que no pudieron clasificar a la próxima Copa del Mundo. Equipos como Chile, Bolivia y Colombia -que no lograron una plaza en el mundial- no quieren perder el tiempo y buscarán contratar a sus nuevos entrenadores lo más pronto posible.

Según el periodista Hernán Castillo, la selección colombiana ya se encuentra analizando candidatos para ponerse el buzo ‘cafetero’. Uno de ellos sería Ramón Díaz, actual técnico del Al-Hilal de Arabia Saudita. Con la salida casi confirmada de Reinaldo Rueda del banquillo de Colombia, el ‘Pelado’ asoma como uno de los favoritos para tomar su lugar.

Si bien, en los últimos días se habló sobre un interés por Marcelo Bielsa, la comodidad del argentino dirigiendo en Europa sería la principal traba para que el ‘Loco’ regrese a Sudamérica. Es aquí donde Ramón Díaz empezó a tomar ventaja respecto a otros entrenadores. El exDT de River Plate atraviesa un buen momento con su actual club y ya tiene experiencia dirigiendo a una selección sudamericana.

Como se recuerda, el ‘Pelado’ dirigió a Paraguay entre 2014 y 2016. Con la Albirroja el ‘Pelado’ terminó en el cuarto puesto de la Copa América 2015 y fue eliminado de la Copa América Centenario en fase de grupos. En las Eliminatorias Rusia 2018 dejó al cuadro paraguayo en la sétima posición, pero a pocas unidades de la zona de clasificación.