Martín Lasarte sobre la generación dorada: “No hay jugadores destacables que no sean ellos”

Luego de que la selección chilena no lograra clasificar al Mundial Qatar 2022, la permanencia del entrenador Martín Lasarte era insostenible para la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y para la inconforme hinchada de la Roja.

Así ocurrió, el técnico uruguayo dejó de estar al mando del combinado chileno y este lunes tuvo su despedida con una conferencia de prensa, donde brindó algunas declaraciones que se dejaron pasar por alto.

“Hace un año, yo dije que la selección chilena, para clasificar, todavía depende de su generación dorada. El fútbol chileno no tiene futbolistas de destacables que no sean ellos . Hay muy poquitos, y algunos que han salido no compiten ni juegan, ni siquiera van convocados”, expresó Lasarte.

“No hay que esconderse, hay que ver la realidad. Hubo algunos que compitieron, como Marcelino Nuñez y Montecinos, que no está joven, pero nunca se le dio la oportunidad, nosotros se la dimos”, prosiguió el ahora extécnico de Chile.

Como se recordará, la Roja llegó a la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 con una pequeña chance para clasificar, en la que ellos debían ganar y esperar a que fracasen Colombia y Perú. Sin embargo, ninguno de esos escenarios ocurrió: Uruguay venció a Chile, el Tricolor hizo lo mismo con Venezuela y la Blanquirroja venció a Paraguay y obtuvo su pase al repechaje.

‘Machete’ llegó a la selección chilena el 10 de febrero del 2021 y, en líneas generales, obtuvo seis victorias, nueve derrotas y seis empates. Aunque, en el proceso eliminatorio, tuvo cuatro triunfos, tres empates y siete veces perdió.