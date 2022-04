Gary Medel tras no clasificar a Qatar 2022: “Fuimos de los peores equipos de Sudamérica”

Chile culminó en el séptimo lugar en las Eliminatorias Sudamericanas y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Tras ello, Gary Medel, defensor de la Roja, declaró para ESPN y fue autocrítico con el nivel futbolístico que mostraron los mapochos a lo largo del proceso clasificatorio.

“Todavía estoy afectado. No fuimos regulares. Fuimos de los peores equipos de Sudamérica y se reflejó al no clasificar al Mundial. Pero ya hay que pasar página, pensar en mi club y en hacerlo bien para estar en un futuro” , señaló.

Además, el ‘Pitbull’ manifestó las características que debería tener el próximo entrenador del equipo sureño. “Me gustaría que tenga las ideas claras, una forma de jugar y eso lo traspase a nosotros. Esa es la mejor manera. Después hay poco tiempo cuando uno va a la selección, pero hay que aprovecharlo al máximo. Hay buen plantel, buenos jugadores, jóvenes que vienen con hambre y los que tenemos experiencia tenemos mucho por dar. Yo estoy disponible para ser un aporte adentro o afuera”.

