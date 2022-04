Ronaldinho sobre comparación de Mbappé con Ronaldo: “No me recuerda a él”

Habló de los grandes. Recientemente, el ex jugador brasileño Ronaldinho Gaucho habló, en una larga entrevista, sobre el presente del FC Barcelona y el desempeño de las grandes estrellas del momento. La conversación tuvo lugar con motivo de su presentación como embajador de Metasoccer, un nuevo videojuego que premiará a los usuarios con criptomonedas.

Durante la entrevista para el programa radial la Pizarra de Quintana, el astro brasileño se refirió a la comparación del juego entre Kylian Mbappé con el de su compatriota, Ronaldo Nazario.

“ Hay muchos jugadores con las mismas características de juego como Mbappé, Neymar y Messi. Ellos son los jugadores que me gusta ver en los partidos. ¿Se parece el francés a Nazario? La verdad es que Mbappé no me recuerda a él” , señaló

Asimismo, ‘Dinho’ se refirió a su paso por el fútbol profesional, en especial sobre su permanencia en el FC Barcelona, donde jugó junto al astro argentino, Lionel Messi.

“He tenido la suerte de conseguir títulos en todos los equipos por los que he pasado y por eso tengo buenos recuerdos de todos. He podido jugar con mis ídolos que hoy en día son mis amigos. Con Messi, la primera vez que le vi, ya se notaba la calidad que tenía y que iba a hacer algo muy grande” .

Finalmente, el exfutbolista del club blaugrana comentó sobre el buen presente del cuadro catalán bajo las órdenes de Xavi Hernández y sobre el futuro que le augura al mediocampista Pedri.

“Ya se veía que iba por este camino porque desde dentro del campo ya miraba el fútbol como un entrenador, sabe muy bien cómo funciona el fútbol ; sobre Pedri, es muy bueno y tiene mucha calidad. Va a hacer historia ”

Metasoccer

Ronaldinho se encuentra en España en calidad de embajador del nuevo videojuego Metasoccer, que contiene un universo alternativo del fútbol, donde los usuarios podrán manejar su propio club y cosechar ganancias en criptomonedas. Además, también se podrán realizar apuestas.