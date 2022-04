¿A qué hora juegan Olimpia vs. Cerro Porteño por Roja Directa?

El compromiso que tendrán Olimpia vs. Cerro Porteño por Roja Directa, con motivo de la Copa Libertadores, buscará definir el desempeño de ambos equipos en el Grupo G de dicho campeonato. Este partido se jugará este martes 5 de abril a las 5.15 p. m. (hora peruana, 6.15 p. m. hora paraguaya) en el estadio Defensores del Chaco, por lo que el primer club será local en la presente fecha. Cerro es líder de la liga paraguaya tras ganarle por 2-0 al 12 de Octubre.

Conoce más acerca de esta contienda, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones, así como la manera de seguir EN VIVO ONLINE GRATIS todas las incidencias de este duelo por Roja Directa.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Cerro Porteño?

En Paraguay, el clásico Olimpia vs. Cerro Porteño arranca a las 6.15 p. m. (5.15 p. m. en Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región:

Paraguay: 6.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Olimpia vs. Cerro Porteño?

En todos los países hispanohablantes de Sudamérica (excepto Argentina), la transmisión del Olimpia vs. Cerro Porteño por TV irá por la señal de ESPN 4:

Argentina: Fox Sports 2

Bolivia: ESPN 4

Brasil: CONMEBOL TV

Chile: ESPN 4

Colombia: ESPN 4

Ecuador: ESPN 4

Paraguay: ESPN 4

Perú: ESPN 4

Uruguay: ESPN 4

Venezuela: ESPN 4

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

España: Movistar+, DAZN, DAZN 2.

¿Dónde ver Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte el Olimpia vs. Cerro Porteño por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye todos los cotejos televisados por la cadena deportiva ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Olimpia vs. Cerro Porteño en Roja Directa?

Sigue estos pasos para poder seguir este compromiso por Roja Directa:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Olimpia vs. Cerro Porteño

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Olimpia vs. Cerro Porteño