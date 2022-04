Real Madrid vs. Chelsea: “Sería muy especial ganar la Champions”, dijo Thibaut Courtois

Thibaut Courtois se alista para volver a jugar en Stamford Bridge ante su exequipo. El portero titular del Real Madrid enfrentará este miércoles 6 de abril al Chelsea por el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League, como lo hizo en las semifinales de la temporada pasada, donde cayeron por 2-0 y fueron eliminados.

En la previa del encuentro, el golero belga habló sobre su deseo en el torneo. “He ganado muchos trofeos, pero la Champions es el más grande a nivel de clubes y aún no lo he ganado. Por supuesto, sería muy especial para mí ganarlo antes de retirarme. Aún hay tiempo. Seguiré intentando perseguir mis sueños y la Champions League está incluida en ellos”, indicó para los medios de la UEFA, según cita EFE.

Asimismo, se refirió a su retorno a Londres: “Ahora somos rivales. Ellos quieren ganar y yo también. Así que no pido ningún aplauso. Espero que no me abucheen, pero nunca se sabe” , precisó.

Thibaut Courtois llegó al Real Madrid en el 2018 procedente del Chelsea. Foto: Real Madrid.

Real Madrid vs. Chelsea: hora y canal

El duelo entre Real Madrid vs. Chelsea está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y se podrá ver en vivo por la señal de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir las incidencias del encuentro por la web de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido Chelsea vs. Real Madrid?

El partido entre Chelsea vs. Real Madrid por la Champions League se llevará a cabo en el Estadio Stamford Bridge ubicado en Londres, Inglaterra. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para más de 41.000 personas.