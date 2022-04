Representante de Bale a los hinchas del Madrid: “Espero que lo despidan como se merece”

No lo valoran. La novela de Gareth Bale en el Real Madrid vuelve a escribir un nuevo capítulo. El futbolista es uno de los jugadores más resistidos por la hinchada debido a sus constantes lesiones y su bajo nivel; sin embargo, para su representante, Jonathan Barnett, Carlo Ancelotti es uno de los responsables de la poca continuidad del galés.

“Él se queda siempre en el banquillo, así que al que habrá que preguntarle por qué no juega es al señor Ancelotti. No le critico, simplemente ha tomado una decisión y es que Bale no juegue. Pero, desde luego, es decisión suya, no del jugador”, manifestó Jonathan Barnett en diálogo con Deportes Cuatro.

Gareth Bale viene de anotar dos goles con la selección de Gales. Foto: composición/ AFP

Asimismo, el mánager tildó a la prensa de desagradecida. “La prensa se ha mostrado muy desagradecida con él, porque no tienen nada mejor que hacer. Nunca han hablado con él, no le conocen. Hace un par de semanas quise ir a juicio (por el duro artículo que hizo a Gareth emitir un comunicado), pero Bale me frenó, dijo que no”, agregó.

Cabe resaltar que el extremo de 32 años llegó con un gran cartel a la Casa Blanca. Su gran paso por Tottenham y su buen inicio en el conjunto merengue despertaron la simpatía de la afición; no obstante, en los últimos años, sus constantes lesiones y episodios extradeportivos lo convirtieron en uno de los más cuestionados.

“Si los aficionados le hubieran transmitido cariño, todo habría sido diferente. Dentro de unos años mirarán hacia atrás y recordarán al gran jugador que estuvo en el Real Madrid y lo que hizo por este club. Se van a arrepentir. Espero que esta temporada se despidan de él como merece”, puntualizó el agente en relación a su próxima salida en junio del 2022.

Por otra parte, más allá de su gran participación con la selección en el repechaje del Mundial Qatar 2022, es poco probable que el atacante sume minutos ante Chelsea, en los cuartos de final de la Champions League.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Chelsea?

El duelo entre Real Madrid vs. Chelsea se transmitirá a partir de las 2.00 p. m. en Perú. A continuación, revisa el horario por país:

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Chelsea?

En territorio latinoamericano la señal que transmitirá el Real Madrid vs. Chelsea será el canal internacional ESPN. Asimismo, en España podrás ver el cotejo por LaLiga TV Bar.