Tuchel sobre Real Madrid: Los superamos el año pasado, pero no pensamos en venganzas

No les teme. Thomas Tuchel, entrenador de Chelsea, brindó una conferencia de prensa en la previa del esperado duelo ante Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League. Durante la rueda, el técnico alemán se mostró tranquilo y confiado en que podrán lograr la hazaña ante el equipo blanco, que ostenta como el club con más copas del torneo UEFA.

“ No pensamos en venganzas ni nada de eso . Queremos recuperarnos después de la actuación del sábado (ante Brentford). Superamos al Real Madrid el año pasado, pero no tiene nada que ver ahora , con nuevo entrenador, nuevos jugadores, con aficionados en el estadio. Somos conscientes de que equipos con esa experiencia y esa calidad pueden hacer actuaciones importantes en noches especiales. Estamos con muchas ganas. No queremos tener problemas para dormir pensando en sus récords. Pensamos en nosotros”, resaltó el estratega ‘Blue’.

Asimismo, Thomas Tuchel se refirió a una de las grandes figuras del esquema de Carlo Ancelotti, el delantero francés, Karim Benzema.

“Hace dos años dije que era el jugador más infravalorado . Lleva unos nueve años jugando en el Real Madrid, eso habla por sí solo. También la manera en la que ayudó al equipo a eliminar al PSG. Tiene un papel muy importante como capitán. Es impresionante, con mucha personalidad ”, destacó.

Finalmente, el técnico alemán habló sobre el mal momento que atraviesa el equipo ‘Blue’ debido a las repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania que afectaron al exdueño, Roman Abramóvich.

“Lo pasamos mal y necesitamos tiempo para digerirlo. Hemos puesto un nuevo objetivo. No nos gustó lo que pasó, es atípico para nosotros. Lo consideramos una excepción y ya estamos centrados en el partido del miércoles. Necesitamos un buen ambiente. Tenemos que jugar mejor , pero necesitamos también que los aficionados lo hagan mejor”, concluyó.

Chelsea vs. Real Madrid

Este miércoles 6 de abril, Chelsea se mide ante Real Madrid en el partido de ida por los cuartos de final de la Champions League. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en Stamford Bridge.