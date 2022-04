¿Tema de Estado?: presidente de Francia habría pedido a Mbappé que renueve con PSG

Movimiento clave. Según el periodista Romain Molina, el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, se habría comunicado con Kylian Mbappé para convencerlo de aceptar la renovación con Paris Saint-Germain. De esta manera, evidenciaría su interés por que se mantenga al atacante estrella dentro de la Ligue 1.

Actualmente, la autoridad francesa se encuentra realizando diversas actividades en torno a su nueva campaña electoral, pero es consciente de que la partida del delantero francés a España generaría un ocaso del torneo francés, que en los últimos años ha tratado, a toda costa, de figurar dentro de las grandes ligas europeas.

Esta idea no solo la comprende Emmanuel Macron, sino también el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, quien está agotando todos los recursos posibles para hacer que el jugador francés renueve con el conjunto que comanda Mauricio Pochettino. En ese sentido, la escuadra parisina ha dispuesto los medios financieros para convertir a Kylian Mbappé en el futbolista mejor pagado de su plantilla.

Al ser consultado sobre una posible renovación, el atacante de 23 años dejó la puerta entreabierta a su continuidad con el cuadro parisino.

“Aún no he tomado mi decisión; todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando, porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal”, manifestó el futbolista.

En tanto, en los últimos días, la prensa francesa ha informado sobre la probable permanencia del delantero en PSG. Ante los rumores, se cree que Real Madrid ya tendría listo el contrato de traspaso, a la espera de la firma del cotizado jugador.