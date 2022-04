Jugadoras de la Liga Femenina reciben apoyo previo al inicio del campeonato

Pese a que el fútbol femenino en el Perú lleva pocos años desarrollándose, el buen nivel mostrado por los equipos -Alianza Lima logró una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021- despertó la atención de los hinchas y diversos actores.

Este sábado 2 de abril se dio inicio a la edición 2022 y uno de los puntos que más llamó la atención es que el campeonato se desarrolla de forma descentralizada. Previo al comienzo de este, jugadoras como Xiomara y Xioczana Canales, Mariale Espejo, Alessia Zanllehi y Allison Reyes recibieron indumentarias por parte de la empresa Nike.

El evento contó con la presencia de jugadores de Universitario. Foto: Prensa Nike

Asimismo, al evento también acudieron los futbolista del torneo masculino Alexander Succar, Piero Quispe y Rodrigo Cuba, quienes resaltaron la importancia de apuntar a la profesionalización de este certamen.

Cabe destacar que este año la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció el apoyo de PlusPetrol. Además, se aprobó el ingreso del público a los estadios, esto permitirá que las instituciones tengan una mayor recaudación.

Resultados de la fecha 1 - Liga Femenina Perú

Universitario de Deportes 6-0 UTC | Estadio Monumental

Atlético Trujillo 1-1 Academia Cantolao | Estadio El Porvenir

Deportivo Municipal 1-0 FC Killas | Estadio Andrés Bedoya Díaz

Club UCV 3-0 USMP | Estadio Andrés Bedoya Díaz

Los duelos entre C. A. Mannucci vs. Sporting Cristal y Sport Boys vs. Ayacucho quedaron postergados, mientras que Alianza Lima no participó en este primera jornada, ya que le tocó descansar.