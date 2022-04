¿A qué hora y dónde juegan Colón vs. Peñarol EN VIVO por la Copa Libertadores?

Colón vs. Peñarol EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, martes 5 de abril, desde las 5.15 p. m. (hora de Perú) y 7.15 p. m. (hora de Argentina y Uruguay) por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El compromiso se desarrollará en el estadio Brigadier General Estanislao López y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Colón vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Colón vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 5 de abril ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Argentina y Uruguay) ¿Dónde? Estadio Brigadier General Estanislao López ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Colón vs. Peñarol: ¿cómo llegan?

Esperado retorno. Luego de 24 años, Colón de Santa Fe vuelve a disputar la Copa Libertadores y lo hará ante otro gigante del continente . El conjunto argentino abrirá el grupo G del certamen en su casa frente a Peñarol.

El ‘Sabalero’ accedió a esta edición tras consagrarse campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021. Si bien ese año no tuvo un gran arranque, quinta casilla del grupo B, existe mucha expectativa entre los hinchas por ver a su equipo en el torneo internacional.

Por su parte, el Carbonero buscará ser protagonista del campeonato y esperan sumar en su visita a territorio albiceleste. En el plano local, los resultados no acompañaron a los dirigidos por Mauricio Larriera y solo obtuvieron dos triunfos en sus primeras siete presentaciones.

¿A qué hora juegan Colón vs. Peñarol?

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 5.15 p. m. (ET) / 2.15 p. m. (PT)

México: 4.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

Italia: 11.15 p. m.

Francia: 11.15 p. m.

Alemania: 11.15 p. m..

¿Qué canal transmite Colón vs. Peñarol?

Argentina: Fox Sports y Star Plus

Uruguay: ESPN y Star Plus

Perú: ESPN y Star Plus

Chile: Fox Sports y Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus

¿Dónde VER EN VIVO Colón vs. Peñarol vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Colón vs. Peñarol: posibles alineaciones

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Joaquín Novillo, Eric Meza, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi, Andrew Teuten, Facundo Farías, Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Peñarol: Kevin Dawson,Ezequiel Busquets, Ramón Arias, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos, Ignacio Laquintana, Rodrigo Saravia, Pablo Ceppelini, Federico Carrizo, Rubén Bentancourt, Agustín Alvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera.

¿Dónde juegan Colón vs. Peñarol?

El compromiso entre Colón vs. Peñarol tendrá como escenario el estadio Brigadier General Estanislao López, ubicado en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Dicho recinto cuenta con una capacidad para más de 45.000 espectadores.