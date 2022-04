[EN VIVO] Sporting Cristal vs. Flamengo: hora y canal del partido por la Copa Libertadores 2022

Sporting Cristal vs. Flamengo juegan EN VIVO este martes 5 de marzo desde las 7.30 p.m. (hora peruana) por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2022. Este duelo se disputará en el Estadio Nacional y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias de este cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro celeste viene de vencer 4-1 al Universidad San Martín en la Liga 1, en la que se ubica en el octavo lugar con 12 unidades. Por su parte, el Mengao acaba de perder la final del Torneo Carioca ante el Fluminense, por lo que saldrá con lo que mejor que tiene para volver a la senda del triunfo.

Sporting Cristal vs. Flamengo: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Flamengo ¿Cuándo juegan? Martes 5 de marzo ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN 2 y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Nacional

Sporting Cristal vs. Flamengo: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Yoshimar Yotún, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra; Christofer Gonzáles, Percy Liza, Irven Ávila.

Flamengo: Hugo; Rodinei, Fabrício, David Luiz, Filipe Luís; Joao Gomes, Andreas, De Arrascaeta; Lazaro, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Flamengo?

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Flamengo?

El partido EN VIVO entre Sporting Cristal vs. Flamengo se transmitirá por la señal de ESPN 2 y Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto del encuentro AQUÍ a través de la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Flamengo EN VIVO vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Sporting Cristal vs. Flamengo?

Para acceder a Star Plus para ver el Sporting Cristal vs. Flamengo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Flamengo?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Flamengo se disputará en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Lima, capital del Perú.