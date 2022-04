¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO por la Champions League?

Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO se enfrentan este miércoles 6 de abril por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2021-22. El compromiso se disputará en el estadio Stamford Bridge desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la señal de ESPN, pero también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará los onces confirmados de ambos clubes, así como el relato minuto a minuto y los videos de goles.

Real Madrid vs. Chelsea: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Miércoles 6 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Stamford Bridge ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Chelsea?

En Perú, el partido Real Madrid vs. Chelsea se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Real Madrid buscará otra noche gloriosa en la Champions League cuando enfrente como visitante a un Chelsea que llega golpeado por problemas administrativos. El equipo merengue llega animado por una victoria en su campeonato local, a diferencia del conjunto blue.

Los pupilos de Carlo Ancelotti, quien no podrá viajar a Londres para el cotejo, vencieron 2-1 al Celta de Vigo en un polémico encuentro donde Karim Benzema marcó su doblete de penal y hasta se dio el lujo de desperdiciar un tercero.

Los ingleses, en cambio, cayeron goleados como locales por 4-1 ante el modesto Brentford por la fecha más reciente de la Premier League. El elenco de Thomas Tuchel es el vigente campeón del certamen continental e intentará seguir defendiendo con éxito su corona.

Real Madrid y Chelsea solo se han enfrentado dos veces por la Champions League. En la temporada 2020-21, ambos clubes se vieron las caras por las semifinales, llave que terminó con un 2-0 a favor de los londinenses en el global.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Chelsea?

En todos los países hispanohablantes de Sudamérica (excepto Argentina), el Real Madrid vs. Chelsea irá por al señal de TV del canal ESPN.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: HBO Max, TNT Go, Estádio TNT Sports, GUIGO, TNT Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN, Univisión

España: Movistar+ Liga de Campeones, M+. Liga de Campeones UHD, LaLiga TV.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Chelsea por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Real Madrid vs. Chelsea por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente todos los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial reciente de Real Madrid vs. Chelsea

Chelsea 2-0 Real Madrid | 05.05.21

Real Madrid 1-1 Chelsea | 27.04.21

Real Madrid 3-2 Chelsea | 30.07.16

Real Madrid 3-1 Chelsea | 07.08.13

Real Madrid 0-1 Chelsea | 29.08.98.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Chelsea

Estos son los onces tentativos de Real Madrid vs. Chelsea por la ida de cuartos de final de la Champions League:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo/Fede Valverde/Asensio, Benzema y Vinicius Jr.

Chelsea: Edouard Mendy; Chalobah/Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic/Mount, Kanté, Marcos Alonso; Werner/Pulisic y Havertz.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Chelsea?

El escenario que acogerá este encuentro será el estadio Stamford Bridge, recinto deportivo ubicado en Londres, propiedad del Chelsea Football Club.