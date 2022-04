¿A qué hora juegan Olimpia vs. Cerro Porteño por la fecha 1 de la Copa Libertadores?

Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO se miden en el estadio Defensores del Chaco desde las 5.15 p. m. (hora peruana) y 6.15 p. m. (hora paraguaya). El duelo por la fecha 1 del Grupo G en la Copa Libertadores 2022 se podrá ver vía ESPN 4, pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con onces iniciales, relato minuto a minuto y videos de los goles, a través de La República Deportes.

Olimpia vs. Cerro Porteño: ficha del partido

Partido Olimpia vs. Cerro Porteño ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 5 de abril ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 6.15 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? ESPN 4

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Cerro Porteño?

En Paraguay, el clásico Olimpia vs. Cerro Porteño arranca a las 6.15 p. m. (5.15 p. m. en Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región:

Paraguay: 6.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

Un partidazo abrirá el Grupo G de esta Copa Libertadores 2022. El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño será el choque más atractivo en esta primera jornada de la fase de grupos, un duelo al cual el cuadro franjeado llega con ventaja en el historial reciente entre sí.

El Decano se ganó un lugar en esta etapa del certamen luego de su notable campaña en las rondas preliminares, donde dejó en el camino al Fluminense de Brasil con una sensacional remontada en casa. En su campeonato doméstico, atraviesa un momento irregular al sumar dos caídas en sus tres últimos duelos, la más reciente contra el debutante Resistencia.

Cerro Porteño y Olimpia jugarán una nueva edición del clásico paraguayo. Foto: Twitter Copa de Primera

El Ciclón, por su parte, tiene buenas expectativas en el torneo guaraní, donde se ubica segundo, a solo un punto del líder, Libertad. Para este duelo ante su rival de toda la vida llega motivado luego de ganarle 2-0 a 12 de Octubre con goles de Antonio Galeano y Fernando Romero.

Olimpia y Cerro Porteño se enfrentaron hace menos de un mes, con resultado a favor del local por 2-0. En aquella oportunidad, Alejandro Silva y Derlis González fueron los artífices del triunfo.

¿Qué canal transmite Olimpia vs. Cerro Porteño?

En todos los países hispanohablantes de Sudamérica (excepto Argentina), la transmisión del Olimpia vs. Cerro Porteño por TV irá por la señal de ESPN 4:

Argentina: Fox Sports 2

Bolivia: ESPN 4

Brasil: CONMEBOL TV

Chile: ESPN 4

Colombia: ESPN 4

Ecuador: ESPN 4

Paraguay: ESPN 4

Perú: ESPN 4

Uruguay: ESPN 4

Venezuela: ESPN 4

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

España: Movistar+, DAZN, DAZN 2.

¿Dónde ver Olimpia vs. Cerro Porteño por internet?

Si no quieres perderte el Olimpia vs. Cerro Porteño por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye todos los cotejos televisados por la cadena deportiva ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones de Olimpia vs. Cerro Porteño

Olimpia: Aguilar, Torres, Castellano, Zárate, Otálvaro; Arce, Gómez, Ortiz, Brizuela; Paiva y Camacho.

Cerro Porteño: Jean, Espínola, Patiño, Duarte, Rivas; Benítez, Cardozo, Carrascal, Galeano; Díaz y Oviedo.

Últimos clásicos Olimpia vs. Cerro Porteño

Cerro Porteño 0-2 Olimpia | 13.03.22

Cerro Porteño 1-3 Olimpia | 12.12.21

Cerro Porteño 1-0 Olimpia | 31.10.21

Olimpia 0-3 Cerro Porteño | 14.08.21

Cerro Porteño 2-0 Olimpia | 01.05.21.

¿Dónde juegan Olimpia vs. Cerro Porteño?

El escenario para este compromiso será el estadio Defensores del Chaco, principal recinto deportivo de Paraguay, ubicado en la capital Asunción.