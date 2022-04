➤ Manchester City vs. Atlético Madrid: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO este martes 5 de abril por los cuartos de final de la Champions League 2021-22. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester.

Manchester City vs. Atlético Madrid: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Atlético Madrid ¿Cuándo juegan? HOY, 5 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Etihad Stadium ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Atlético Madrid?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Atlético Madrid?

El partido Manchester City vs. Atlético Madrid contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

ESPN 2 EN VIVO por internet

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Manchester City vs. Atlético Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Atlético Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes .

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Atlético Madrid?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Atlético Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Manchester City vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Nathan Aké, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Rodri; Raheem Sterling, Jack Grealish y Phil Foden.

Manchester City vs. Atlético Madrid: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los ciudadanos llegan de una victoria ante Burnley por la Premier League y de eliminar al Sporting de Lisboa por los octavos de final. El equipo dirigido por ‘Pep’ Guardiola registran siete partidos sin conocer derrotar en todas las competiciones.

Por su parte, los colchoneros golearon al Alavés (4-1) por LaLiga Santander y dejaron fuera al Manchester United de Cristiano Ronaldo, por lo que saldrán con mucha confianza gracias al buen nivel de su plantilla, liderada por Antoine Griezmann, Joao Félix y Luis Suárez.

Partidos Champions League 2021-22 - cuartos de final

Benfica vs. Liverpool | 2.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Da Luz.

¿Dónde juegan Manchester City vs. Atlético Madrid?

El Manchester City vs. Atlético Madrid se jugará en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester, Reino Unido, y con capacidad para 55.097 espectadores.