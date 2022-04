Benfica vs. Liverpool: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League

VER Benfica vs. Liverpool EN VIVO y EN DIRECTO, con el colombiano Luis Díaz, protagonizarán uno de los encuentros más apasionantes de los cuartos de final de la UEFA Champions League. La hora del duelo entre los encarnados y reds está programado para este martes 5 de abril a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio da Luz y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO del canal ESPN para toda Latinoamérica y la aplicación streaming Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Los de Anfield buscarán dar el golpe en el partido de ida que se jugará en Portugal ante una de las sorpresas del torneo. Los reds llegaron a este compromiso tras dejar afuera al Inter de Milan, mientras que el Benfica hizo lo propio con el Ajax.

Benfica vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Benfica vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Martes 5 de abril ¿Dónde? Estadio da Luz ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Previa Benfica vs. Liverpool

¿Cómo llega el Benfica?

El Benfica, que recupera al marroquí Adel Taarabt, y el Liverpool darán vida este martes, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, a la que será la quinta eliminatoria de la máxima competición continental entre ambos equipos, en el deseo de los portugueses, con el uruguayo Darwin Núñez como estrella, de romper los pronósticos que dan como favoritos de pasar ronda al conjunto inglés.

Hasta ahora, de las cuatro anteriores eliminatorias entre ambos, las tres primeras fueron ganadas por los ingleses (1977-78, 83-84, 94-85), pero la última cayó del lado portugués (2005-06).

Ahora, el Benfica recibe en Lisboa a los ingleses con esperanza de pasar por primera vez de cuartos en el formato Champions (a partir de la temporada 1992-93) tras conseguir en marzo dejar en la cuneta en octavos a un Ajax Ámsterdam, que también partía como favorito.

Para recibir al Liverpool, seguirá sin contar con Lucas Veríssimo y Rodrigo Pinho, que continúan de baja por lesiones. En cambio, recuperará al centrocampista marroquí Adel Taarabt después de la lesión que le impidió jugar contra el Braga y a Seferovic, que ya se incorporó el fin de semana.

Con información de EFE.

¿A qué hora jugan Benfica vs. Liverpool?

El encuentro entre Benfica vs. Liverpool se jugará este martes 5 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio da Luz, en Portugal.

México: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

¿Cómo llega el Liverpool?

Lo dominante que ha sido el Liverpool en la Premier League en los últimos meses, al estrechar una diferencia de más de 10 puntos a tan solo uno con el Manchester City, contrastó con lo que le costó a los reds eliminar al Inter de Milán en octavos.

El foco puesto en la liga puede haber distraído las ambiciones europeas del Liverpool, al que le viene una eliminatoria, a priori, sencilla para lo que había en los bombos. El Benfica será el pan en el sándwich de partidos contra el Manchester City en el que los de Jürgen Klopp se jugarán la Premier y la FA Cup.

La parte positiva para el Liverpool es que esta delirante temporada les ha caído con la mejor y más amplia plantilla de los últimos tiempos. Con jugadores como Diogo Jota y Luis Díaz, el equipo ya no solo depende arriba de Sadio Mané y Mohamed Salah. En el centro del campo, Thiago Alcántara, al que le costó muchos meses encontrar su sitio, está en el mejor momento en su carrera en Anfield.

En defensa, la incorporación de Ibrahima Konaté ha permitido rotar y evitar lesiones como las del año pasado. El equipo no ha notado ni la ausencia de Trent Alexander-Arnold, lesionado, y el parche de poner ahí a Joe Gomez dio resultado contra el Watford. El inglés dio la asistencia del primer tanto de Jota.

Con información de EFE.

¿En qué canal ver Benfica vs. Liverpool?

La transmisión del Benfica vs. Liverpool estará a cargo del canal ESPN para la región de Latinoamérica. También podrás seguirlo a través de la señal de Star Plus vía streaming online.

Argentina: Fox Sports, Star+

Bolivia: Star+

Chile: Fox Sports, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: HBO Max

Paraguay: Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

Benfica vs. Liverpool vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, accede con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App, el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store o Google Play.

¿Cuánto cuesta ESPN Play?

ESPN Play no tiene costo adicional, es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a ESPN Play.

Benfica vs. Liverpool vía Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Benfica vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Alineaciones probables Benfica vs. Liverpool