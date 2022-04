¡Alerta en Perú! Carlos Zambrano fue retirado en camilla y con las manos en el rostro

Carlos Zambrano no pudo continuar durante el Deportivo Cali vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores 2022. El defensa de la selección peruana se sintió y tuvo que ser retirado en camilla. Hasta el momento no se sabe la gravedad de su lesión.

El ‘Káiser’ fue el central titular de Ricardo Gareca en la Bicolor para disputar los últimos encuentros por las Eliminatorias Qatar 2022, fue importante para asegurar el quinto lugar de la tabla y poder disputar el repechaje continental ante Australia o Emiratos Árabes.

¿Cuándo juegan Australia vs. Emiratos Árabes Unidos?

Días antes de los partidos de repechaje para Qatar 2022, Australia y Emiratos Árabes Unidos definirán al campeón de la repesca de Asia, el día 7 de junio en Doha. Aún se desconoce el horario.

¿Cuál sería el posible calendario de Perú?

Si bien aún no está en Qatar 2022, Perú ya conoce a sus posibles rivales y las fechas de los partidos que jugaría. Aquí te los detallamos:

Martes, 22 de noviembre: Perú / AFC vs. Francia

Sábado, 26 de noviembre: Perú / AFC vs. Túnez

Miércoles, 30 de noviembre: Perú / AFC vs. Dinamarca

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Deportivo Cali vs. Boca Juniors?

Si quieres seguir en internet el Deportivo Cali vs. Boca Juniors, puedes hacerlo a través de la señal de Star Plus. Asimismo, La República Deportes realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Deportivo Cali vs. Boca Juniors?

El compromiso entre Deportivo Cali vs. Boca Juniors se llevará a cabo en el estadio Deportivo Cali. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a 25.000 espectadores.