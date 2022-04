Liberman estalló tras la derrota del Xeneize ante Deportivo Cali: “¡Boca juega horrible!”

Boca Juniors cayó en su debut en la Copa Libertadores 2022 ante Deportivo Cali (2-0). El juego mostrado por el Xeneize fue bastante bajo y esto no pasó desapercibido para Martín Liberman, quien había criticado al equipo dirigido por Sebastián Battaglia, y mediante su cuenta de Twitter expresó su descontento con el conjunto argentino.

“Todo lo que escribí el fin de semana, lo reitero. ¡Boca juega horrible! Díganme sobre, amigo del ex presidente... díganme lo que quieran. Si defienden este Boca, no lo quieren. Su amor es más por el ídolo que por el club. Hace más de dos años que no juega a nada. ¿En serio les gusta?”, expresó el periodista argentino en sus redes sociales.

Tuit de Liberman. Foto: Twitter

Carlos Zambrano se fue retirado en camilla por una lesión

Carlos Zambrano no pudo continuar durante el Deportivo Cali vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores 2022. El defensa de la selección peruana se sintió y tuvo que ser retirado en camilla. Hasta el momento, no se sabe la gravedad de su lesión.

PUEDES VER: Periodista italiano estaría feliz si Lapadula logra clasificar a Qatar 2022

Liberman considera que el grupo de Argentina en Qatar 2022 es “fácil”

El polémico periodista consideró que la selección argentina tiene un grupo sencillo y, de lograr el paso a la siguiente ronda, no tendría problemas para superar a Perú o Dinamarca. “ Grupo fácil y hasta el orden es ideal. Ganas los primeros dos y puedes descansar jugadores de cara a octavos. ¡Más redondo, imposible! ”, fueron sus primeras palabras al enterarse de la zona que conformará la Albiceleste.