Alianza Lima: ¡Levántate, Jefferson!

Por: Mariano López V.

Alianza Lima lo esperaba con la gran ilusión de verlo competir en la siempre competitiva fase de grupos de la Copa Libertadores, un certamen donde no festejan desde marzo del 2012. Ricardo Gareca, director técnico de la selección peruana, también confiaba en su pronta recuperación, lo que le permitiría llegar en óptimas condiciones al repechaje. Aunque la ciencia humana no es predecible al 100%, todo indica que ninguno de los dos se dará. La maltrecha rodilla izquierda de Jefferson Farfán tenía otros planes.

La semana pasada, el delantero blanquiazul se sometió a una nueva operación a la rodilla izquierda, luego de que su antiguo tratamiento —uno no invasivo— no arrojara los resultados deseados. De esta manera, la ‘Foquita’, que no juega desde el 28 de noviembre del año pasado, estaría fuera de las canchas por un aproximado de dos meses, y se perdería los seis duelos de la Copa, lo que resta del Torneo Apertura y, posiblemente, el decisivo duelo ante Australia o Emiratos Árabes Unidos a disputarse el 13 de junio. Pese a las malas noticias, tanto en La Victoria como en la Videna confían en que Farfán volverá mejor que antes.

Ayer, en la conferencia de prensa previa al choque frente a River Plate en el Estadio Nacional, el entrenador aliancista, Carlos Bustos, se refirió a la situación del ‘10 de la Calle’ con sumo optimismo. “Le han hecho una limpieza en la rodilla y está en recuperación. Tengo entendido que mañana (hoy) tendrá revisión y que pronto estará trabajando con nosotros. Todos los días hablo con él. Está bien”, señaló el estratega argentino.

Farfán se perdería el decisivo encuentro ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Foto: Luis Jiménez

‘Pirata’ al frente

Hernán Barcos, acompañante de ataque de Cristian Benavente en el 3-5-2 que plantearía Bustos, habló sobre las expectativas que tiene el plantel de cara a la competencia internacional. El ‘Pirata’ apunta alto. “Lo tomamos con responsabilidad. Debemos tener la mentalidad de que podemos ganar la Copa y con el transcurrir de los partidos ir viendo la realidad. Si vamos a entrar a la Copa para sufrir, mejor le damos el cupo a otro”, señaló. “Como Alianza tenemos que intentar ser protagonistas, a pesar de los rivales que tengamos al frente”, finalizó.

Cristal debuta en la Copa

Sporting Cristal recibirá esta noche (7.30 p. m.) a Flamengo en el Estadio Nacional por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2022. Ambos equipos llegan en situaciones opuestas. Los rimenses golearon 4-1 a la San Martín por el torneo local, mientras que el ‘rubronegro’ cayó por un resultado global de 3-1 ante su eterno rival, Fluminense, en la final del campeonato Carioca. El cuadro dirigido por Roberto Mosquera buscará romper su mala racha en debuts por Libertadores: no ganan en su estreno copero desde el 2-1 a Athletico Paranaense en el ‘Coloso de José Díaz’ en 2014.