Con atacantes con ‘experiencia’: así formarían Liverpool y Benfica por la Champions League

Empiezan los cuartos de final. Este martes 5 de abril, Liverpool se medirá ante Benfica en el duelo que dará inicio a la decisiva ronda de la Champions League, en la cual también se enfrentarán Manchester City vs. Atlético de Madrid, Real Madrid vs. Chelsea y Villarreal vs. Bayern Múnich.

A un día del esperado encuentro, los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp confían en la experiencia de los portugueses de su plantel, como el jugador Diogo Jota; y del delantero Luis Díaz, quien fue verdugo del equipo de Lisboa en siete oportunidades, todas ellas sin conocer la derrota, durante su estancia en el Porto.

En tanto, Benfica se prepara para recibir a los ‘Reds’ en el Estadio Da Luz, por lo que el entrenador Nélson Veríssimo ya alista una fuerte estrategia para frenar los potentes intentos del cuadro inglés, que cuenta con grandes figuras como Mohamed Salah, Sadio Mané y el mismo Díaz.

Por ese motivo, y dada la trascendencia del partido, ambos conjuntos eligen con cuidado a los once titulares que formarán parte del enfrentamiento por el torneo UEFA. A continuación, te mostramos las posibles formaciones del cotejo entre Liverpool vs. Benfica.

Posible alineación de Liverpool

Alisson Becker

Alisson Becker (Foto: AFP)

Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold. Foto: AFP

Joel Matip

Joel Matip. Foto: AFP

Virgil Van Dijk

Virgil van Dijk. Foto: EFE

Andrew Robertson

Andrew Robertson. Foto: AFP

Curtis Jones

Curtis Jones. Foto: AFP

Fabinho

Fabinho. Foto: EFE

Thiago Alcántara

Thiago Alcantara. Foto: EFE

Mohamed Salah

Mohamed Salah. Foto: EFE

Sadio Mané

Sadio Mané. Foto: UEFA Champions League

Diogo Jota

Diogo Jota. Foto: Twitter @LFC

Posible alineación de Benfica

Odysseas Vlachodimos

Odysseas Vlachodimos. Foto: Twitter Odysseas Vlachodimos

Gilberto

Gilberto. Foto: web de Benfica

Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi. Foto: EFE

Jan Vertonghen

Jan Vertonghen. Foto: web de Benfica

Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo. Foto: Diario Sport

Julian Weigl

Julian Weigl. Foto: Twitter Julian Weigl

Adel Taarabt

Adel Taarabt. Foto: AFP

Joao Mario

João Mário. Foto: web de Benfica

Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos. Foto: Web de Benfica

Rafa Silva

Rafa Silva. Foto: EFE

Darwin Núñez