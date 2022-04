Jürgen Klopp: “Luis Díaz me habló sobre el Benfica 10 minutos, pero no le entendí nada”

Si existe un jugador en la plantilla del Liverpool FC que sabe como juega Benfica, ese es Luis Díaz. Durante las dos temporadas que estuvo en Portugal, el guajiro nunca perdió ante los encarnados, por lo que puede ser el ‘arma secreta’ de Jürgen Klopp para el encuentro de este martes 5 de abril. Partido que se jugará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio da Luz por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2021-22.

En conferencia de prensa, el estratega alemán confesó que el exjugador del Porto les explicó cómo jugaban los dirigidos por Nélson Veríssimo, quienes llegan a este compromiso tras eliminar al Ajax. Lo más sorpresivo de todo esto es que Klopp aseguró que no le entendieron nada al guajiro.

“ Luis Díaz me explicó sobre el Benfica pero no entendí de qué estaba hablando. Lo intentó durante 10 minutos, pero no entendí ni una sola palabra ”, declaró entre risas el estratega del Liverpool FC en conferencia de prensa.

“Con Vitor Matos, Pep Lijnders, Diogo y Luis tenemos suficientes especialistas para el fútbol portugués. Pero analizamos de todos modos como de costumbre, no necesitamos historias internas. Tuvimos una reunión esta mañana con los chicos”, añadió Klopp.

Durante su estadía en Portugal, Luis Díaz enfrentó siete veces al Benfica y no perdió nunca, cinco victorias y dos empates. Si bien nunca se estrenó como goleador en estos encuentros, sí aportó con una asistencia.

Liverpool vs. Benfica

El duelo entre Liverpool vs. Benfica por los cuartos de final de la UEFA Champions League 201-22 será este martes 5 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio da Luz. Podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes.