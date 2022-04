Kylian Mbappé domina la Ligue 1 con el Paris Saint Germain: dos más para la historia

Por Mariano López V.

Magnífico. Extraordinario. Sensacional. Descollante. Sobresaliente. Excepcional. Fantástico. ¿De qué otra manera podemos adjetivar la actuación de Kylian Mbappé frente al Lorient?

El delantero francés se supera semana tras semana. Se pone el equipo al hombro. Pide la pelota. No se esconde, no le teme al protagonismo. Desparrama a sus marcadores. Uno, dos, tres, los que quiera y en el momento que quiera. Driblea. Anota, asiste. Celebra. Kylian hace de todo. Y es que el ‘7′ del PSG es el único capaz de convertir el silencio sepulcral de la aún dolida afición parisina en interminables aplausos.

Ayer, Mbappé se lució con un doblete de gran factura (28′ y 67′) y un triplete de asistencias. ¿Los beneficiados? Neymar en dos ocasiones (12′ y 90′) y Messi —quien acabó una sequía de casi dos meses sin anotar a nivel de clubes— en una (73′). Los tres integrantes de la ‘MNM’ encontraron el fondo de la red en un mismo partido por primera vez, pero la ovación se la llevó el ahora tercer máximo goleador de la Ligue 1 en el siglo XXI. “Kylian, Kylian...”, cantó la hinchada local, que, por un momento, dejó de lado las feroces pancartas de protesta contra sus jugadores.

La contundente victoria del cuadro dirigido por Mauricio Pochettino ubica al PSG en el primer puesto de la Ligue 1 con una ventaja (12 unidades) casi irreversible sobre el escolta Olympique de Marsella. Ojo, esa no fue la única buena noticia para los de la capital: tras el pitazo final, Mbappé manifestó no estar seguro sobre su futuro, dejando abierta la opción de permanecer en el club la próxima temporada. “Aún no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchos parámetros. No sé. Quiero tomar la decisión correcta”, señaló. “Sí, por supuesto que hay posibilidades de quedarme”, añadió. ¿Y el Real?

