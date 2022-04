Julio Bascuñán, árbitro del polémico Perú vs. Brasil, fue despedido del arbitraje chileno

Un verdadero terremoto es el que se vive en el fútbol de Chile. Javier Callistri, presidente de la comisión de árbitros del fútbol chileno, despidió a diez árbitros chilenos que amenazaban con un paro de sus actividades. Entre los réferis afectados se encuentra Julio Bascuñán, juez recordado por su nefasta actuación en el duelo entre la selección peruana y Brasil disputado en 2020.

Junto al polémico silbato también fueron cesados de sus funciones Cristian Garay, Nicolás Gamboa, Piero Maza, Felipe Jara, Claudio Urrutia, Felipe Jerez, Héctor Jona, Franco Arrué y Constanza Salinas. Estos 10 réferis, miembros del sindicato de árbitros, exigían la salida de la Comisión de Árbitros liderada por Callisttri y que también conforman Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas.

Este despido masivo no solo afecta al fútbol chileno sino también a la Conmebol. Nicolás Gamboa y Piero Maza estaban programados para los duelos The Strongest vs. Libertad y Always Ready vs. Corinthians por la Copa Libertadores. Por su parte, Cristián Garay y Claudio Urrutia formarían parte del cotejo entre Petroleros y Emelec.

Julio Bascuñán y su polémico arbitraje a la selección peruana

Julio Bascuñán dejó un recuerdo nada grato en los hinchas de la Bicolor. El réferi chileno impartió justicia en el duelo entre Perú y Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. En dicho encuentro el juez sureño sancionó dos polémicos penales a favor del ‘Scratch’ y expulsó a Carlos Zambrano